В Пермском крае приставы нашли деньги у должника в электронном кошельке

Пермяк, задолжавший за кредит, лишится денег, которые хранились в его электронном кошельке. Денежные средства будут взысканы приставами в счет непогашенного долга, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
«Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял. Сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа», — поясняет пресс-служба управления.
Всего с электронного кошелька приставами будет списано 440 тысяч рублей. Часть этого долга уже погашена, добавляют в ГУФССП России по Прикамью.
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