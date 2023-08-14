В Пермском крае приставы нашли деньги у должника в электронном кошельке

15 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Приставы намерены взыскать с должника 440 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк, задолжавший за кредит, лишится денег, которые хранились в его электронном кошельке. Денежные средства будут взысканы приставами в счет непогашенного долга, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял. Сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа», — поясняет пресс-служба управления. Всего с электронного кошелька приставами будет списано 440 тысяч рублей. Часть этого долга уже погашена, добавляют в ГУФССП России по Прикамью.

Пермяк, задолжавший за кредит, лишится денег, которые хранились в его электронном кошельке. Денежные средства будут взысканы приставами в счет непогашенного долга, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял. Сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа», — поясняет пресс-служба управления. Всего с электронного кошелька приставами будет списано 440 тысяч рублей. Часть этого долга уже погашена, добавляют в ГУФССП России по Прикамью.