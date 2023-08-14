14 августа 2023

В Пермском крае приставы нашли деньги у должника в электронном кошельке

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест имущества должников. Челябинск., судебный пристав, широбокова кристина
Приставы намерены взыскать с должника 440 тысяч рублей Фото:

Пермяк, задолжавший за кредит, лишится денег, которые хранились в его электронном кошельке. Денежные средства будут взысканы приставами в счет непогашенного долга, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял. Сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа», — поясняет пресс-служба управления.

Всего с электронного кошелька приставами будет списано 440 тысяч рублей. Часть этого долга уже погашена, добавляют в ГУФССП России по Прикамью.

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Пермяк, задолжавший за кредит, лишится денег, которые хранились в его электронном кошельке. Денежные средства будут взысканы приставами в счет непогашенного долга, сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял. Сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа», — поясняет пресс-служба управления. Всего с электронного кошелька приставами будет списано 440 тысяч рублей. Часть этого долга уже погашена, добавляют в ГУФССП России по Прикамью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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