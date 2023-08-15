Путин потребовал решить давнюю проблему Кавказа

Путин потребовал решить давнюю проблему Северного Кавказа
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Президент РФ Владимир Путин потребовал решить земельную проблему Северного Кавказа Фото:

Решить проблемы, связанные с обращением земель в Ингушетии, потребовал президент РФ Владимир Путин от главы республики Махмуда-Али Калиматова. На встрече 15 августа Путин заявил, что при этом необходимо соблюсти права жителей региона.

«Это вещи административного характера. Это отголоски того, что еще было раньше связано с нарушением соответствующих норм и интересов людей. В конечном итоге все это сказывается. Надо смотреть [на эту проблему] не формально, с тем, чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле», — подчеркнул Владимир Путин.

Тема массовых нарушений земельного законодательства в Ингушетии возникла в связи с замечанием президента о снижении объемов строительства в республике. «Стройка немного припала у вас по документам. У нас в стране все наоборот — бум строительный», — заметил глава государства.

Калиматов попытался объяснить, что причина в нарушениях, которые были допущены ранее при выделении земельных участков. Сегодня властям через суд приходится решать проблемы с собственниками. «Все в наследство досталось. Я недавно получил решение суда 2016 года, 2012 года — я должен выделить 240 квадратов. Вы поставили задачи, мы видим алгоритм [решения]», — заверил Калиматов.

Как объяснил URA.RU директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев, земельный вопрос актуален не только для Ингушетии, но и для других Северо-Кавказских республик. «Кадастровые данные по многим землям отсутствуют. Это создает массу проблем для развития региона: инвесторы не хотят вкладываться, если не решен земельный вопрос», — пояснил Гереев.

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По словам эксперта, на Кавказе земля всегда считалась главным ресурсом. В начале 2000-х местные чиновники раздавали наделы своим родственникам и знакомым или записывали на себя. Десятилетиями многие участки не использовались и не обрабатывались. По действующему законодательству такие земли могут изыматься и в дальнейшем — передаваться для строительства новых объектов или ведения сельского хозяйства. «Строительство, сельское хозяйство — это важные отрасли для республики. Это рабочие места. Если будет работа, значит, и молодежь не будет уезжать из Ингушетии», — отметил эксперт.

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Решить проблемы, связанные с обращением земель в Ингушетии, потребовал президент РФ Владимир Путин от главы республики Махмуда-Али Калиматова. На встрече 15 августа Путин заявил, что при этом необходимо соблюсти права жителей региона. «Это вещи административного характера. Это отголоски того, что еще было раньше связано с нарушением соответствующих норм и интересов людей. В конечном итоге все это сказывается. Надо смотреть [на эту проблему] не формально, с тем, чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле», — подчеркнул Владимир Путин. Тема массовых нарушений земельного законодательства в Ингушетии возникла в связи с замечанием президента о снижении объемов строительства в республике. «Стройка немного припала у вас по документам. У нас в стране все наоборот — бум строительный», — заметил глава государства. Калиматов попытался объяснить, что причина в нарушениях, которые были допущены ранее при выделении земельных участков. Сегодня властям через суд приходится решать проблемы с собственниками. «Все в наследство досталось. Я недавно получил решение суда 2016 года, 2012 года — я должен выделить 240 квадратов. Вы поставили задачи, мы видим алгоритм [решения]», — заверил Калиматов. Как объяснил URA.RU директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев, земельный вопрос актуален не только для Ингушетии, но и для других Северо-Кавказских республик. «Кадастровые данные по многим землям отсутствуют. Это создает массу проблем для развития региона: инвесторы не хотят вкладываться, если не решен земельный вопрос», — пояснил Гереев. По словам эксперта, на Кавказе земля всегда считалась главным ресурсом. В начале 2000-х местные чиновники раздавали наделы своим родственникам и знакомым или записывали на себя. Десятилетиями многие участки не использовались и не обрабатывались. По действующему законодательству такие земли могут изыматься и в дальнейшем — передаваться для строительства новых объектов или ведения сельского хозяйства. «Строительство, сельское хозяйство — это важные отрасли для республики. Это рабочие места. Если будет работа, значит, и молодежь не будет уезжать из Ингушетии», — отметил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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