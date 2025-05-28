Около Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 28 мая.
«Магнитуда — 5,9. Землетрясение произошло в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек», — говорится на сайте EMSC. Отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 километров.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы мониторят ситуацию и продолжают сбор данных о возможных последствиях стихии.
Ранее землетрясение произошло на Алтае. Его оценили в 5,4 балла. Информации о жертвах и пострадавших также не было.
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