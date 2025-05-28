Около Мексики произошло землетрясение

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Данных о пострадавших после землетрясения пока нет
Данных о пострадавших после землетрясения пока нет Фото:

У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 28 мая.

«Магнитуда — 5,9. Землетрясение произошло в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек», — говорится на сайте EMSC. Отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 километров.  

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы мониторят ситуацию и продолжают сбор данных о возможных последствиях стихии.

Ранее землетрясение произошло на Алтае. Его оценили в 5,4 балла. Информации о жертвах и пострадавших также не было

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У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 28 мая. «Магнитуда — 5,9. Землетрясение произошло в 367 километрах к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас с населением 68 тысяч человек», — говорится на сайте EMSC. Отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 километров.   Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы мониторят ситуацию и продолжают сбор данных о возможных последствиях стихии. Ранее землетрясение произошло на Алтае. Его оценили в 5,4 балла. Информации о жертвах и пострадавших также не было. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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