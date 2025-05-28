Иностранный лидер извинился на русском за пропуск парада Победы в Москве

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит извинился за свое отсутствие на праздновании Дня Победы в Москве. Свое сожаление он выразил на русском языке во время встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым.
«Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии», — передает его слова РИА новости. Он добавил, что причиной его отсутствия стал положительный тест на коронавирус. Президент также попросил передать свои извинения президенту России Владимиру Путину.
Парад в честь 80-летия Победы состоялся с участием глав 30 государств. По Красной площади прошли военные делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.
Ранее сообщалось, что с 21 по 24 июня на Красной площади откроется иммерсивный музей под открытым небом площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Экспозиция будет посвящена 80-летию исторического Парада Победы 1945 года, сообщает RT.
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