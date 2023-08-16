Госкорпорация продаст с торгов землю под Челябинском под новый ЖК. Скрин

17 августа 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Участок находится в поселке Западный недалеко от Шершневского водохранилища Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу с торгов земельного участка под Челябинском в поселке Западный вблизи улицы Цветной бульвар недалеко от Шершневского водохранилища. Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов составляет 0,6 га, сообщается на сайте госкорпорации. «Участок расположен в Челябинской области в Сосновском микрорайоне в поселке Западный рядом с Шершневским водохранилищем вблизи улицы Цветной бульвар. Окружение представлено объектами индивидуальной жилой застройки (ИЖС) — коттеджный поселок Холмс. Планируется реализовать два участка общей площадью 0,6 га», — сообщается на сайте. Согласно документации, на участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха. Во встроенных помещениях малоэтажных многоквартирных домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки, при условии, что общая площадь таких помещений не составляет больше 15% от общей площади помещений дома. Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов — 600 квадратных метров Скрин: сайт госкорпорации «ДОМ.РФ»

Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу с торгов земельного участка под Челябинском в поселке Западный вблизи улицы Цветной бульвар недалеко от Шершневского водохранилища. Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов составляет 0,6 га, сообщается на сайте госкорпорации. «Участок расположен в Челябинской области в Сосновском микрорайоне в поселке Западный рядом с Шершневским водохранилищем вблизи улицы Цветной бульвар. Окружение представлено объектами индивидуальной жилой застройки (ИЖС) — коттеджный поселок Холмс. Планируется реализовать два участка общей площадью 0,6 га», — сообщается на сайте. Согласно документации, на участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха. Во встроенных помещениях малоэтажных многоквартирных домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки, при условии, что общая площадь таких помещений не составляет больше 15% от общей площади помещений дома.