16 августа 2023

Госкорпорация продаст с торгов землю под Челябинском под новый ЖК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Участок находится в поселке Западный недалеко от Шершневского водохранилища Фото:

Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу с торгов земельного участка под Челябинском в поселке Западный вблизи улицы Цветной бульвар недалеко от Шершневского водохранилища. Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов составляет 0,6 га, сообщается на сайте госкорпорации.

«Участок расположен в Челябинской области в Сосновском микрорайоне в поселке Западный рядом с Шершневским водохранилищем вблизи улицы Цветной бульвар. Окружение представлено объектами индивидуальной жилой застройки (ИЖС) — коттеджный поселок Холмс. Планируется реализовать два участка общей площадью 0,6 га», — сообщается на сайте.

Согласно документации, на участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха. Во встроенных помещениях малоэтажных многоквартирных домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки, при условии, что общая площадь таких помещений не составляет больше 15% от общей площади помещений дома.

Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов — 600 квадратных метров
Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов — 600 квадратных метров

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу с торгов земельного участка под Челябинском в поселке Западный вблизи улицы Цветной бульвар недалеко от Шершневского водохранилища. Общая площадь земель под строительство малоэтажных многоквартирных домов составляет 0,6 га, сообщается на сайте госкорпорации. «Участок расположен в Челябинской области в Сосновском микрорайоне в поселке Западный рядом с Шершневским водохранилищем вблизи улицы Цветной бульвар. Окружение представлено объектами индивидуальной жилой застройки (ИЖС) — коттеджный поселок Холмс. Планируется реализовать два участка общей площадью 0,6 га», — сообщается на сайте. Согласно документации, на участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха. Во встроенных помещениях малоэтажных многоквартирных домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки, при условии, что общая площадь таких помещений не составляет больше 15% от общей площади помещений дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...