16 августа 2023

В Перми на берегу Камы продают землю под застройку за 238 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
На участке разрешено строить жилые дома высотой не более четырех этажей Фото:

В пермском микрорайоне Верхняя Курья выставлен на продажу земельный участок площадью более 60 тысяч квадратных метров. Земля расположена на берегу Камы и предназначена для жилой застройки. Цена участка — 238 млн рублей.

«Продается земельный участок под многоквартирные жилые дома. Расположение — улица Ленская, 50 в микрорайоне Верхняя Курья. Участок выходит на первую линию Камы с видом на город Пермь. Цена — 238 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на участке имеются технические условия для присоединения к газораспределительной сети, а также сетям водоснабжения и водоотведения. Есть возможность подключения электричества. Поблизости находятся остановка общественного транспорта и магазин крупной торговой сети. Согласно документации на сайте администрации Перми, на данной земле разрешено строительство жилых домов высотой не более четырех этажей. Находится участок в частной собственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за долгов продаются сотни земельных участков в Ильинском районе. Имущество должников оценили в 30,7 млн рублей.

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В пермском микрорайоне Верхняя Курья выставлен на продажу земельный участок площадью более 60 тысяч квадратных метров. Земля расположена на берегу Камы и предназначена для жилой застройки. Цена участка — 238 млн рублей. «Продается земельный участок под многоквартирные жилые дома. Расположение — улица Ленская, 50 в микрорайоне Верхняя Курья. Участок выходит на первую линию Камы с видом на город Пермь. Цена — 238 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на участке имеются технические условия для присоединения к газораспределительной сети, а также сетям водоснабжения и водоотведения. Есть возможность подключения электричества. Поблизости находятся остановка общественного транспорта и магазин крупной торговой сети. Согласно документации на сайте администрации Перми, на данной земле разрешено строительство жилых домов высотой не более четырех этажей. Находится участок в частной собственности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за долгов продаются сотни земельных участков в Ильинском районе. Имущество должников оценили в 30,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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