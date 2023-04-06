В Пермском крае из-за долгов продают земельные участки. Фото

07 апреля 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Земельные участки подходят для садоводства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Филатовского сельского поселения (Пермский край) продают 293 земельных участка. Начальная цена имущества должников оценивается в 30,7 млн рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома. «Земельные участки (293 шт.). Адрес: Пермский край, Филатовское с/п. Направление продаж: имущество должников», — говорится на сайте. В информации о торгах указывается, что участки, выставленные на продажу, подходят для садоводства. Начальная цена аукциона — 30 700 800 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском районе (Пермский край) отдельные категории граждан могут бесплатно получить земельный участок. Участок предоставляется для строительства, а обязательными условиями для получения являются стаж работы, прописка в регионе и отсутствие собственной земли. Общая площадь всех участков составляет около 480 000 квадратных метров Российский аукционный дом

На территории Филатовского сельского поселения (Пермский край) продают 293 земельных участка. Начальная цена имущества должников оценивается в 30,7 млн рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома. «Земельные участки (293 шт.). Адрес: Пермский край, Филатовское с/п. Направление продаж: имущество должников», — говорится на сайте. В информации о торгах указывается, что участки, выставленные на продажу, подходят для садоводства. Начальная цена аукциона — 30 700 800 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском районе (Пермский край) отдельные категории граждан могут бесплатно получить земельный участок. Участок предоставляется для строительства, а обязательными условиями для получения являются стаж работы, прописка в регионе и отсутствие собственной земли.