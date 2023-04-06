На территории Филатовского сельского поселения (Пермский край) продают 293 земельных участка. Начальная цена имущества должников оценивается в 30,7 млн рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.
«Земельные участки (293 шт.). Адрес: Пермский край, Филатовское с/п. Направление продаж: имущество должников», — говорится на сайте.
В информации о торгах указывается, что участки, выставленные на продажу, подходят для садоводства. Начальная цена аукциона — 30 700 800 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском районе (Пермский край) отдельные категории граждан могут бесплатно получить земельный участок. Участок предоставляется для строительства, а обязательными условиями для получения являются стаж работы, прописка в регионе и отсутствие собственной земли.
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