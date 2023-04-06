06 апреля 2023

В Пермском крае из-за долгов продают земельные участки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, земля, посев пшеницы
Земельные участки подходят для садоводства Фото:

На территории Филатовского сельского поселения (Пермский край) продают 293 земельных участка. Начальная цена имущества должников оценивается в 30,7 млн рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

«Земельные участки (293 шт.). Адрес: Пермский край, Филатовское с/п. Направление продаж: имущество должников», — говорится на сайте.

В информации о торгах указывается, что участки, выставленные на продажу, подходят для садоводства. Начальная цена аукциона — 30 700 800 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском районе (Пермский край) отдельные категории граждан могут бесплатно получить земельный участок. Участок предоставляется для строительства, а обязательными условиями для получения являются стаж работы, прописка в регионе и отсутствие собственной земли.

Общая площадь всех участков составляет около 480 000 квадратных метров
Общая площадь всех участков составляет около 480 000 квадратных метров

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На территории Филатовского сельского поселения (Пермский край) продают 293 земельных участка. Начальная цена имущества должников оценивается в 30,7 млн рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома. «Земельные участки (293 шт.). Адрес: Пермский край, Филатовское с/п. Направление продаж: имущество должников», — говорится на сайте. В информации о торгах указывается, что участки, выставленные на продажу, подходят для садоводства. Начальная цена аукциона — 30 700 800 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском районе (Пермский край) отдельные категории граждан могут бесплатно получить земельный участок. Участок предоставляется для строительства, а обязательными условиями для получения являются стаж работы, прописка в регионе и отсутствие собственной земли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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