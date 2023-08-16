16 августа 2023

Жителю ХМАО грозит 15 лет тюрьмы за один удар коленом

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото:

В Следственном комитете ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Сургута. 19-летний сургутянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому удар коленом в голову. В результате травмы 29-летний мужчина скончался. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Югры.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент по уголовному делу проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства преступления.

По версии Следственного комитета, 8 августа пьяный житель Сургута в ходе ссоры напал на своего знакомого и нанес ему удар коленом в область головы, от чего тот скончался на месте. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

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В Следственном комитете ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Сургута. 19-летний сургутянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому удар коленом в голову. В результате травмы 29-летний мужчина скончался. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Югры. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент по уголовному делу проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства преступления. По версии Следственного комитета, 8 августа пьяный житель Сургута в ходе ссоры напал на своего знакомого и нанес ему удар коленом в область головы, от чего тот скончался на месте. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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