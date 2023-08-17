Екатеринбургу передали дрон для борьбы с лесными пожарами

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Дрон будет бороться с пожарами в лесах Екатеринбурга Фото:

Контроль над пожарами в лесах Екатеринбурга возьмет на себя дрон, переданный городу компанией «Ростелеком». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Новый квадрокоптер будет совершать полеты над Малым Истоком и Чусовским трактом. Такой способ мониторинга особенно актуален в период ограничения посещения лесов. Дрон будет проводить видео и фотофиксацию. Информация поможет нам своевременно обнаруживать тление торфяников и передавать данные в региональное управление МЧС», — сказал директор екатеринбургского лесничества Александр Чубарков.

В устройство встроен механический затвор для предотвращения размытия изображения при движении и быстрой съемки с интервалом 0,7 секунды. Продолжительность работы квадрокоптера составляет 45 минут, за это время дрон может охватить территорию до двух квадратных километров.

По словам вице-президента, директора екатеринбургского филиала «Ростелеком» Ивана Пичугина, квадрокоптер для лесничества сможет повысить оперативность выявления и реагирования на нештатные ситуации. «Помимо этого в Курганской области, Пермском крае, ХМАО-Югре и на Ямале мы уже установили специальные камеры для выявления задымления и природных возгораний», — добавил он.

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Контроль над пожарами в лесах Екатеринбурга возьмет на себя дрон, переданный городу компанией «Ростелеком». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Новый квадрокоптер будет совершать полеты над Малым Истоком и Чусовским трактом. Такой способ мониторинга особенно актуален в период ограничения посещения лесов. Дрон будет проводить видео и фотофиксацию. Информация поможет нам своевременно обнаруживать тление торфяников и передавать данные в региональное управление МЧС», — сказал директор екатеринбургского лесничества Александр Чубарков. В устройство встроен механический затвор для предотвращения размытия изображения при движении и быстрой съемки с интервалом 0,7 секунды. Продолжительность работы квадрокоптера составляет 45 минут, за это время дрон может охватить территорию до двух квадратных километров. По словам вице-президента, директора екатеринбургского филиала «Ростелеком» Ивана Пичугина, квадрокоптер для лесничества сможет повысить оперативность выявления и реагирования на нештатные ситуации. «Помимо этого в Курганской области, Пермском крае, ХМАО-Югре и на Ямале мы уже установили специальные камеры для выявления задымления и природных возгораний», — добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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