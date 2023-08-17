Екатеринбургу передали дрон для борьбы с лесными пожарами

17 августа 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Дрон будет бороться с пожарами в лесах Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контроль над пожарами в лесах Екатеринбурга возьмет на себя дрон, переданный городу компанией «Ростелеком». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Новый квадрокоптер будет совершать полеты над Малым Истоком и Чусовским трактом. Такой способ мониторинга особенно актуален в период ограничения посещения лесов. Дрон будет проводить видео и фотофиксацию. Информация поможет нам своевременно обнаруживать тление торфяников и передавать данные в региональное управление МЧС», — сказал директор екатеринбургского лесничества Александр Чубарков. В устройство встроен механический затвор для предотвращения размытия изображения при движении и быстрой съемки с интервалом 0,7 секунды. Продолжительность работы квадрокоптера составляет 45 минут, за это время дрон может охватить территорию до двух квадратных километров. По словам вице-президента, директора екатеринбургского филиала «Ростелеком» Ивана Пичугина, квадрокоптер для лесничества сможет повысить оперативность выявления и реагирования на нештатные ситуации. «Помимо этого в Курганской области, Пермском крае, ХМАО-Югре и на Ямале мы уже установили специальные камеры для выявления задымления и природных возгораний», — добавил он.

Контроль над пожарами в лесах Екатеринбурга возьмет на себя дрон, переданный городу компанией «Ростелеком». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Новый квадрокоптер будет совершать полеты над Малым Истоком и Чусовским трактом. Такой способ мониторинга особенно актуален в период ограничения посещения лесов. Дрон будет проводить видео и фотофиксацию. Информация поможет нам своевременно обнаруживать тление торфяников и передавать данные в региональное управление МЧС», — сказал директор екатеринбургского лесничества Александр Чубарков. В устройство встроен механический затвор для предотвращения размытия изображения при движении и быстрой съемки с интервалом 0,7 секунды. Продолжительность работы квадрокоптера составляет 45 минут, за это время дрон может охватить территорию до двух квадратных километров. По словам вице-президента, директора екатеринбургского филиала «Ростелеком» Ивана Пичугина, квадрокоптер для лесничества сможет повысить оперативность выявления и реагирования на нештатные ситуации. «Помимо этого в Курганской области, Пермском крае, ХМАО-Югре и на Ямале мы уже установили специальные камеры для выявления задымления и природных возгораний», — добавил он.