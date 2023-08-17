Московская чиновница оскорбила известного пермского спортсмена. Видео

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ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, соревнования, легкая атлетика, спорт, чемпионат россии, бег, ходьба
Инцидент произошел на Чемпионате России в Челябинске Фото:

На youtube-канале «Бег вреден» опубликовано видео, где пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила в адрес многократного чемпиона и рекордсмена России Владимира Никитина, что он никто на международной арене. Такую реакцию пермский спортсмен получил на свой вопрос, почему соревнования проводят днем в жару. Инцидент произошел на Чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске, где в день соревнований температура воздуха была 27 градусов.

«Вам все плохо, понимаете. Ребята, на мировом уровне вы ноль все. И при этом вы говорите, что у вас все плохо», — заявила Глущенко в адрес Никитина.

Также на видео она уточнила, что расписание соревнований зависят от времени трансляции на телевидении, и организаторы не могут поменять время стартов. В социальных сетях пермяки были возмущены реакцией чиновницы. «Прилюдно оскорблять одного из лучшего спортсменов страны неправильно», — прокомментировал Игнат Теплов. «Какие сотрудники, такая легкая атлетика», — возмутился Михаил Фукалов. Также пользователи выступили с предложением создать петицию по призыву к ответу Аллы Глущенко. URA.RU направило запрос во Всеросийскую федерацию легкой атлетики с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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На youtube-канале «Бег вреден» опубликовано видео, где пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила в адрес многократного чемпиона и рекордсмена России Владимира Никитина, что он никто на международной арене. Такую реакцию пермский спортсмен получил на свой вопрос, почему соревнования проводят днем в жару. Инцидент произошел на Чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске, где в день соревнований температура воздуха была 27 градусов. «Вам все плохо, понимаете. Ребята, на мировом уровне вы ноль все. И при этом вы говорите, что у вас все плохо», — заявила Глущенко в адрес Никитина. Также на видео она уточнила, что расписание соревнований зависят от времени трансляции на телевидении, и организаторы не могут поменять время стартов. В социальных сетях пермяки были возмущены реакцией чиновницы. «Прилюдно оскорблять одного из лучшего спортсменов страны неправильно», — прокомментировал Игнат Теплов. «Какие сотрудники, такая легкая атлетика», — возмутился Михаил Фукалов. Также пользователи выступили с предложением создать петицию по призыву к ответу Аллы Глущенко. URA.RU направило запрос во Всеросийскую федерацию легкой атлетики с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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