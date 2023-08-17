Инцидент произошел на Чемпионате России в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На youtube-канале «Бег вреден» опубликовано видео, где пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила в адрес многократного чемпиона и рекордсмена России Владимира Никитина, что он никто на международной арене. Такую реакцию пермский спортсмен получил на свой вопрос, почему соревнования проводят днем в жару. Инцидент произошел на Чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске, где в день соревнований температура воздуха была 27 градусов.

«Вам все плохо, понимаете. Ребята, на мировом уровне вы ноль все. И при этом вы говорите, что у вас все плохо», — заявила Глущенко в адрес Никитина.

Также на видео она уточнила, что расписание соревнований зависят от времени трансляции на телевидении, и организаторы не могут поменять время стартов. В социальных сетях пермяки были возмущены реакцией чиновницы. «Прилюдно оскорблять одного из лучшего спортсменов страны неправильно», — прокомментировал Игнат Теплов. «Какие сотрудники, такая легкая атлетика», — возмутился Михаил Фукалов. Также пользователи выступили с предложением создать петицию по призыву к ответу Аллы Глущенко. URA.RU направило запрос во Всеросийскую федерацию легкой атлетики с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.