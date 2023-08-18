Выпускники Челябинской области стали чаще выбирать среднее образование. Это стало понятно по итогам приемной кампании в вузы на бюджетные места в 2023 году. Об этом сообщила 18 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«В Челябинской области завершилась приемная кампания в вузы на бюджетные места. Многие университеты объявляли дополнительный набор. При этом все учреждения среднего профобразования набрали нужное количество абитуриентов, включая 500 дополнительных мест от областного бюджета. Ситуация с заполняемостью в среднеспециальных учебных заведениях внушает оптимизм», — рассказала Гехт.
Гехт отметила, возможной причиной, по которой в вузы в 2023 году не захотело поступать достаточное количество студентов, стал демографический критерий. За год в регионе 9-классников стало больше. А именно, в сентябре 2022 году их было 38 тысяч человек, тогда как в сентябре 2021 — 35 тысяч 140 человек, притом, что число 11-классников не выросло — 13 тысяч 307 в 2021 году и 13 тысяч 081 — в 2022 году.
Также, по ее словам, в регионе ежегодно растет число детей, получающих среднеспециальное образование за счет регионального бюджета. В 2021 году их было 13 тысяч 682 человека, в 2022 — 14 тысяч 145 человек. В этом году среднее образование за счет бюджета получат 14 тысяч 645 детей.
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