Выпускники Челябинской области стали чаще выбирать среднее образование

18 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Заполняемость среднеспециальных учебных заведений в регионе в 2023 году повысилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускники Челябинской области стали чаще выбирать среднее образование. Это стало понятно по итогам приемной кампании в вузы на бюджетные места в 2023 году. Об этом сообщила 18 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В Челябинской области завершилась приемная кампания в вузы на бюджетные места. Многие университеты объявляли дополнительный набор. При этом все учреждения среднего профобразования набрали нужное количество абитуриентов, включая 500 дополнительных мест от областного бюджета. Ситуация с заполняемостью в среднеспециальных учебных заведениях внушает оптимизм», — рассказала Гехт. Гехт отметила, возможной причиной, по которой в вузы в 2023 году не захотело поступать достаточное количество студентов, стал демографический критерий. За год в регионе 9-классников стало больше. А именно, в сентябре 2022 году их было 38 тысяч человек, тогда как в сентябре 2021 — 35 тысяч 140 человек, притом, что число 11-классников не выросло — 13 тысяч 307 в 2021 году и 13 тысяч 081 — в 2022 году. Также, по ее словам, в регионе ежегодно растет число детей, получающих среднеспециальное образование за счет регионального бюджета. В 2021 году их было 13 тысяч 682 человека, в 2022 — 14 тысяч 145 человек. В этом году среднее образование за счет бюджета получат 14 тысяч 645 детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выпускники Челябинской области стали чаще выбирать среднее образование. Это стало понятно по итогам приемной кампании в вузы на бюджетные места в 2023 году. Об этом сообщила 18 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В Челябинской области завершилась приемная кампания в вузы на бюджетные места. Многие университеты объявляли дополнительный набор. При этом все учреждения среднего профобразования набрали нужное количество абитуриентов, включая 500 дополнительных мест от областного бюджета. Ситуация с заполняемостью в среднеспециальных учебных заведениях внушает оптимизм», — рассказала Гехт. Гехт отметила, возможной причиной, по которой в вузы в 2023 году не захотело поступать достаточное количество студентов, стал демографический критерий. За год в регионе 9-классников стало больше. А именно, в сентябре 2022 году их было 38 тысяч человек, тогда как в сентябре 2021 — 35 тысяч 140 человек, притом, что число 11-классников не выросло — 13 тысяч 307 в 2021 году и 13 тысяч 081 — в 2022 году. Также, по ее словам, в регионе ежегодно растет число детей, получающих среднеспециальное образование за счет регионального бюджета. В 2021 году их было 13 тысяч 682 человека, в 2022 — 14 тысяч 145 человек. В этом году среднее образование за счет бюджета получат 14 тысяч 645 детей.