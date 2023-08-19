В УФСБ региона сообщили, что женщина с августа 2022 года передавала Киеву информацию о войсках РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ЛНР задержали женщину, которая с августа 2022 года передавала Киеву информацию о расположении российских войск. Об этом сообщили в УФСБ региона.
«Мы негативно относились к русским и сообщили в чат-боты дислокации русских военных», — заявила задержанная. По ее словам, она понимала, что из-за действий могли погибнуть люди.
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