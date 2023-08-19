ФСБ задержала в ЛНР женщину, которая год сливала Киеву данные о войсках РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
В УФСБ региона сообщили, что женщина с августа 2022 года передавала Киеву информацию о войсках РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР задержали женщину, которая с августа 2022 года передавала Киеву информацию о расположении российских войск. Об этом сообщили в УФСБ региона.

«Мы негативно относились к русским и сообщили в чат-боты дислокации русских военных», — заявила задержанная. По ее словам, она понимала, что из-за действий могли погибнуть люди.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЛНР задержали женщину, которая с августа 2022 года передавала Киеву информацию о расположении российских войск. Об этом сообщили в УФСБ региона. «Мы негативно относились к русским и сообщили в чат-боты дислокации русских военных», — заявила задержанная. По ее словам, она понимала, что из-за действий могли погибнуть люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...