Умер пес Чимс породы сиба-ину, ставший героем мемов. Фото

19 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Мемному псу было 12 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — герой мемов, наиболее известный как Чимс. Об этом сообщили его хозяева в соцсетях. «Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на личной странице пса в социальной сети. Болци было 12 лет, он боролся с раком. Он скончался после операции. Интернет-мем про двух собак стал популярен летом 2020 года, в период пандемии COVID-19. В нем сравниваются два пса: Доге (мускулистый пес) олицетворяет силу, а Чимс (маленькая скрученная собака) — слабость, беспомощность. Мем про двух собак — Доге и Чимс — завирусился в 2020 году социальные сети Страница Болци в социальной сети

В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — герой мемов, наиболее известный как Чимс. Об этом сообщили его хозяева в соцсетях. «Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на личной странице пса в социальной сети. Болци было 12 лет, он боролся с раком. Он скончался после операции. Интернет-мем про двух собак стал популярен летом 2020 года, в период пандемии COVID-19. В нем сравниваются два пса: Доге (мускулистый пес) олицетворяет силу, а Чимс (маленькая скрученная собака) — слабость, беспомощность.