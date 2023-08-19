Мемному псу было 12 лет
В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — герой мемов, наиболее известный как Чимс. Об этом сообщили его хозяева в соцсетях.
«Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на личной странице пса в социальной сети. Болци было 12 лет, он боролся с раком. Он скончался после операции.
Интернет-мем про двух собак стал популярен летом 2020 года, в период пандемии COVID-19. В нем сравниваются два пса: Доге (мускулистый пес) олицетворяет силу, а Чимс (маленькая скрученная собака) — слабость, беспомощность.
Мем про двух собак — Доге и Чимс — завирусился в 2020 году
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