Умер пес Чимс породы сиба-ину, ставший героем мемов. Фото

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Виды Екатеринбурга, собака, выгул собак, домашний питомец, породистая собака, сиба-ину, купание собак
Мемному псу было 12 лет Фото:

В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — герой мемов, наиболее известный как Чимс. Об этом сообщили его хозяева в соцсетях.

«Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на личной странице пса в социальной сети. Болци было 12 лет, он боролся с раком. Он скончался после операции.

Интернет-мем про двух собак стал популярен летом 2020 года, в период пандемии COVID-19. В нем сравниваются два пса: Доге (мускулистый пес) олицетворяет силу, а Чимс (маленькая скрученная собака) — слабость, беспомощность.

Мем про двух собак — Доге и Чимс — завирусился в 2020 году
Мем про двух собак — Доге и Чимс — завирусился в 2020 году

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В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — герой мемов, наиболее известный как Чимс. Об этом сообщили его хозяева в соцсетях. «Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на личной странице пса в социальной сети. Болци было 12 лет, он боролся с раком. Он скончался после операции. Интернет-мем про двух собак стал популярен летом 2020 года, в период пандемии COVID-19. В нем сравниваются два пса: Доге (мускулистый пес) олицетворяет силу, а Чимс (маленькая скрученная собака) — слабость, беспомощность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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