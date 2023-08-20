В Норвегии раскритиковали экс-футболиста «Динамо» за переезд в Саудовскую Аравию

20 августа 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Норвежской федерации футбола надеялись, что Норманн выберет другой вариант покинуть России Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Решение бывшего полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна о переходе в саудовский футбольный клуб «Аль-Раед» подверглось критике со стороны главы Норвежской федерации футбола Лизы Клавенесс и главного тренера национальной сборной Столе Сольбаккена. Об этом сообщили норвежские СМИ. «Я узнал об этом [решение Матиаса Норманна перейти в саудовский „Аль-Раед“] несколько дней назад, но очень удивился, когда это услышал. При этом сам Матиас должен объясниться, почему он так решил. Но он не облегчает себе задачу», — передает слова Сольбаккена телеканал NRK. Клавенесс отметила, что она знала о желании Норманна уехать из России из-за атак беспилотников возле его дома. Но, несмотря на это, она надеялась, что футболист выберет другой путь. 20 августа стало известно, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, выступавший за московское «Динамо», стал игроком саудовского «Аль-Раеда». Спортсмен принял решение уехать из России из-за атак украинских беспилотников, передает Life .

Решение бывшего полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна о переходе в саудовский футбольный клуб «Аль-Раед» подверглось критике со стороны главы Норвежской федерации футбола Лизы Клавенесс и главного тренера национальной сборной Столе Сольбаккена. Об этом сообщили норвежские СМИ. «Я узнал об этом [решение Матиаса Норманна перейти в саудовский „Аль-Раед“] несколько дней назад, но очень удивился, когда это услышал. При этом сам Матиас должен объясниться, почему он так решил. Но он не облегчает себе задачу», — передает слова Сольбаккена телеканал NRK. Клавенесс отметила, что она знала о желании Норманна уехать из России из-за атак беспилотников возле его дома. Но, несмотря на это, она надеялась, что футболист выберет другой путь. 20 августа стало известно, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, выступавший за московское «Динамо», стал игроком саудовского «Аль-Раеда». Спортсмен принял решение уехать из России из-за атак украинских беспилотников, передает Life.