Деликатесы из ХМАО становятся популярными в Уфе

21 августа 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Самым популярным продуктом из ХМАО стали сосновые шишки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Северные деликатесы набирают обороты популярности среди уфимских гурманов. Об этом URA.RU рассказал владелец магазина «Дары Югры» в столице Башкортостана Михаил Филимонов. Продукты из ХМАО считаются привлекательной экзотикой для жителей Уфы, привыкшим к традиционной башкирской кухне. Северные деликатесы не только расширяют вкусовое разнообразие, но и популяризует их родину.«В магазине продаются различные варенья и джемы из ягод, которые собирают в ХМАО: малина, облепиха, черника, смородина, клюква. Самый популярный продукт — сосновые шишки. Это и вяленные шишки, и шишки в сосновом сиропе, и в меду», — рассказал Михаил Филимонов. Он также добавил, что кедровые орехи не менее популярны у местных покупателей. Из них получают кедрокофе — напиток на основе обжаренного жмыха кедрового ореха, приготовленный на растительных сливках.«Покупатели, прежде не знакомые с Югрой, первым делом обращают внимание именно на эту продукцию. Из десяти человек, которые зашли просто посмотреть на деликатесы, восемь из них — уходят с покупками», — отметил Михаил.

Северные деликатесы набирают обороты популярности среди уфимских гурманов. Об этом URA.RU рассказал владелец магазина «Дары Югры» в столице Башкортостана Михаил Филимонов. Продукты из ХМАО считаются привлекательной экзотикой для жителей Уфы, привыкшим к традиционной башкирской кухне. Северные деликатесы не только расширяют вкусовое разнообразие, но и популяризует их родину.«В магазине продаются различные варенья и джемы из ягод, которые собирают в ХМАО: малина, облепиха, черника, смородина, клюква. Самый популярный продукт — сосновые шишки. Это и вяленные шишки, и шишки в сосновом сиропе, и в меду», — рассказал Михаил Филимонов. Он также добавил, что кедровые орехи не менее популярны у местных покупателей. Из них получают кедрокофе — напиток на основе обжаренного жмыха кедрового ореха, приготовленный на растительных сливках.«Покупатели, прежде не знакомые с Югрой, первым делом обращают внимание именно на эту продукцию. Из десяти человек, которые зашли просто посмотреть на деликатесы, восемь из них — уходят с покупками», — отметил Михаил.