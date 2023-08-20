20 августа 2023

В Березниках в ДТП погиб один и пострадали двое человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на мосту через Каму Фото:

Крупная автоавария произошла в Березниках Пермского края на мосту через реку Кама. В результате столкновения трех машин погибла пассажирка одной из них. Еще два человека пострадали, рассказали в полиции.

«Водитель „Рено Меган“ допустил столкновение с ВАЗ-2111, который двигался в попутном направлении. После этого „Рено“ отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „Ниссан Серена“. В результате автоаварии погибла женщина-пассажир отечественного транспортного средства», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. В больницу с места аварии увезли водителей «Рено» и ВАЗ-2111.

На месте аварии работают специалисты. Сотрудники МВД проведут проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Крупная автоавария произошла в Березниках Пермского края на мосту через реку Кама. В результате столкновения трех машин погибла пассажирка одной из них. Еще два человека пострадали, рассказали в полиции. «Водитель „Рено Меган“ допустил столкновение с ВАЗ-2111, который двигался в попутном направлении. После этого „Рено“ отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „Ниссан Серена“. В результате автоаварии погибла женщина-пассажир отечественного транспортного средства», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. В больницу с места аварии увезли водителей «Рено» и ВАЗ-2111. На месте аварии работают специалисты. Сотрудники МВД проведут проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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