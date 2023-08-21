Минобороны РФ ведет переговоры с Ираном о военном сотрудничестве

Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения военного сотрудничества
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Официальная часть переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск РФ Фото:

Военная делегация Ирана во главе с главкомом Сухопутных войск Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества. По данным Минобороны РФ, официальная часть переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск.

«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке — это стратегический партнер России. Постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», — приводит Минобороны слова главкома Сухопутных войск России генерала армии Олега Салюкова.

Также сообщается о первых соглашениях сторон. «Были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — добавили в Минобороны.

В США считают, что Иран якобы поставляет России военные беспилотники, и просят страну прекратить продажу. При этом в РФ, в том числе и в Кремле, опровергали заявления о соответствующих поставках. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл фейком подобные обвинения.

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Военная делегация Ирана во главе с главкомом Сухопутных войск Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества. По данным Минобороны РФ, официальная часть переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск. «Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке — это стратегический партнер России. Постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», — приводит Минобороны слова главкома Сухопутных войск России генерала армии Олега Салюкова. Также сообщается о первых соглашениях сторон. «Были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — добавили в Минобороны. В США считают, что Иран якобы поставляет России военные беспилотники, и просят страну прекратить продажу. При этом в РФ, в том числе и в Кремле, опровергали заявления о соответствующих поставках. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл фейком подобные обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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