Минобороны РФ ведет переговоры с Ираном о военном сотрудничестве

Военная делегация Ирана во главе с главкомом Сухопутных войск Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества. По данным Минобороны РФ, официальная часть переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск.
«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке — это стратегический партнер России. Постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», — приводит Минобороны слова главкома Сухопутных войск России генерала армии Олега Салюкова.
Также сообщается о первых соглашениях сторон. «Были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — добавили в Минобороны.
В США считают, что Иран якобы поставляет России военные беспилотники, и просят страну прекратить продажу. При этом в РФ, в том числе и в Кремле, опровергали заявления о соответствующих поставках. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл фейком подобные обвинения.
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