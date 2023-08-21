Приятели рассказали об убитом темнокожем студенте УрФУ

Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был агрессивным и конфликтным человеком, который мог спровоцировать смертельную драку. Об этом URA.RU рассказал один из людей, который был лично знаком с убитым. При этом другой приятель темнокожего мужчины сообщил СМИ, что тот позитивным и «излучал добро».
«Я знал его лично, вместе занимались единоборствами. В кругу общения он был известен как крайне конфликтный человек, агрессор. Насколько мне известно от общих знакомых, драку спровоцировал именно Франсуа. Он первым нанес удар уральцу и продолжал его бить до тех пор, пока тот не стал защищаться ножом», — рассказал собеседник агентства, который был знаком с Франсуа Нджелассили.
Он добавил, что, по информации от очевидцев происшествия, конфликт не был связан с расовой принадлежностью и цветом кожи. При этом другой знакомый иностранца охарактеризовал его совсем иначе.
«Он был человеком не конфликтным, позитивным и излучал добро. За ним никогда не было замечено каких-то конфликтов, тем более с применением силы. Жили мы с ним вместе в общежитии, общались хорошо. Франсуа уже много лет находился в России, поэтому он понимал культуру страны, хорошо разговаривал по-русски и понимал язык», — цитирует «4 канал» слова екатеринбуржца по имени Максим.
Франсуа Нджелассили был убит в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий случившегося назывался конфликт на расовой почве. Подозреваемый в убийстве задержан. В Екатеринбург вылетел представитель консульства Габона в России. Вся информация о резонансном убийстве собрана в отдельном сюжете.
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