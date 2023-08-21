Приятели рассказали об убитом темнокожем студенте УрФУ

Студента УрФУ Нджелассили охарактеризовали как агрессивного и конфликтного человека

21 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Одни назвали студента позитивным человеком, а другие — конфликтным Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был агрессивным и конфликтным человеком, который мог спровоцировать смертельную драку. Об этом URA.RU рассказал один из людей, который был лично знаком с убитым. При этом другой приятель темнокожего мужчины сообщил СМИ, что тот позитивным и «излучал добро». «Я знал его лично, вместе занимались единоборствами. В кругу общения он был известен как крайне конфликтный человек, агрессор. Насколько мне известно от общих знакомых, драку спровоцировал именно Франсуа. Он первым нанес удар уральцу и продолжал его бить до тех пор, пока тот не стал защищаться ножом», — рассказал собеседник агентства, который был знаком с Франсуа Нджелассили. Он добавил, что, по информации от очевидцев происшествия, конфликт не был связан с расовой принадлежностью и цветом кожи. При этом другой знакомый иностранца охарактеризовал его совсем иначе. «Он был человеком не конфликтным, позитивным и излучал добро. За ним никогда не было замечено каких-то конфликтов, тем более с применением силы. Жили мы с ним вместе в общежитии, общались хорошо. Франсуа уже много лет находился в России, поэтому он понимал культуру страны, хорошо разговаривал по-русски и понимал язык», — цитирует «4 канал» слова екатеринбуржца по имени Максим. Франсуа Нджелассили был убит в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий случившегося назывался конфликт на расовой почве. Подозреваемый в убийстве задержан. В Екатеринбург вылетел представитель консульства Габона в России. Вся информация о резонансном убийстве собрана в отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был агрессивным и конфликтным человеком, который мог спровоцировать смертельную драку. Об этом URA.RU рассказал один из людей, который был лично знаком с убитым. При этом другой приятель темнокожего мужчины сообщил СМИ, что тот позитивным и «излучал добро». «Я знал его лично, вместе занимались единоборствами. В кругу общения он был известен как крайне конфликтный человек, агрессор. Насколько мне известно от общих знакомых, драку спровоцировал именно Франсуа. Он первым нанес удар уральцу и продолжал его бить до тех пор, пока тот не стал защищаться ножом», — рассказал собеседник агентства, который был знаком с Франсуа Нджелассили. Он добавил, что, по информации от очевидцев происшествия, конфликт не был связан с расовой принадлежностью и цветом кожи. При этом другой знакомый иностранца охарактеризовал его совсем иначе. «Он был человеком не конфликтным, позитивным и излучал добро. За ним никогда не было замечено каких-то конфликтов, тем более с применением силы. Жили мы с ним вместе в общежитии, общались хорошо. Франсуа уже много лет находился в России, поэтому он понимал культуру страны, хорошо разговаривал по-русски и понимал язык», — цитирует «4 канал» слова екатеринбуржца по имени Максим. Франсуа Нджелассили был убит в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий случившегося назывался конфликт на расовой почве. Подозреваемый в убийстве задержан. В Екатеринбург вылетел представитель консульства Габона в России. Вся информация о резонансном убийстве собрана в отдельном сюжете.