Экс-мэр Копейска Истомин сыграет за московский «Спартак»

Экс-глава Копейска Истомин заложил традицию встреч с ветеранами «Спартака» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин 22 августа сыграет в составе команды ветеранов «Спартака» против команды города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Копейска. Матч станет первым появлением Истомина на публике после выхода из колонии, где он отбывал срок за взятки.

«Истомин выступит за команду ветеранов „Спартака“. Также среди футболистов „Спартака“ можно будет увидеть таких легендарных игроков как Олег Романцев, Ренат Дасаев, Александр Панов и другие. В команде Копейска будут играть депутат горсобрания Алексей Павлов, а из прошлого созыва городского собрания на поле выйдет Александр Стельмах. Костяк городской команды составят представители спортивной общественности», — заявили в мэрии.

Именно Истомин в свое время заложил традиции игр сборной Копейска с ветеранами «Спартака». Такие встречи проходили ежегодно с 2012 по 2015 годы. Традиция прервалась после его ареста.

Истомина, руководившего в то время Копейском, задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2016 года. В материалах дела фигурировали взятки от предпринимателей в виде банкетов с фаршированными осетрами и наличных. Истомин признал вину, сотрудничал со следствием. Его приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. В сентябре 2020 года Истомин покинул колонию после того, как удовлетворили его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Игра состоится 22 августа в 17:30 на стадионе «Химик», она станет подарком копейчанам к Дню города, который будет отмечаться в ближайшие выходные. Вход на матч свободный.