Под Екатеринбургом девятилетний мальчишка спас тонущую девочку

Девятилетний Тимофей Оськин спас тонущую девочку в пруду поселка Шишкино (Березовский, Свердловская область). Мальчишка 16 августа отдыхал на водоеме вместе с дедушкой, когда заметил тонущую девочку.
«Девочки пришли на берег вдвоем. Та девочка, что младше, прыгнула с обрыва и начала тонуть. Девочка уже ушла под воду, когда мальчик подплыл к ней и дотащил до берега. Девочке не потребовалась медицинская помощь, они с подругой ушли домой», — пишет Е1, ссылалась на маму мальчика.
Ранее URA.RU писало о том, что турист спас ребенка, тонувшего в центре Екатеринбурга. Мальчика спас житель Санкт-Петербурга Евгений Грачев. ЧП произошло 8 февраля на набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга.
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