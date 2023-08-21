Под Екатеринбургом девятилетний мальчишка спас тонущую девочку

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Деревни, архив. Пермь, природа, туман на реке, белые ночи, река таз
16 августа юный свердловчанин спас тонущую девочку Фото:

Девятилетний Тимофей Оськин спас тонущую девочку в пруду поселка Шишкино (Березовский, Свердловская область). Мальчишка 16 августа отдыхал на водоеме вместе с дедушкой, когда заметил тонущую девочку.

«Девочки пришли на берег вдвоем. Та девочка, что младше, прыгнула с обрыва и начала тонуть. Девочка уже ушла под воду, когда мальчик подплыл к ней и дотащил до берега. Девочке не потребовалась медицинская помощь, они с подругой ушли домой», — пишет Е1, ссылалась на маму мальчика.

Ранее URA.RU писало о том, что турист спас ребенка, тонувшего в центре Екатеринбурга. Мальчика спас житель Санкт-Петербурга Евгений Грачев. ЧП произошло 8 февраля на набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга.

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Девятилетний Тимофей Оськин спас тонущую девочку в пруду поселка Шишкино (Березовский, Свердловская область). Мальчишка 16 августа отдыхал на водоеме вместе с дедушкой, когда заметил тонущую девочку. «Девочки пришли на берег вдвоем. Та девочка, что младше, прыгнула с обрыва и начала тонуть. Девочка уже ушла под воду, когда мальчик подплыл к ней и дотащил до берега. Девочке не потребовалась медицинская помощь, они с подругой ушли домой», — пишет Е1, ссылалась на маму мальчика. Ранее URA.RU писало о том, что турист спас ребенка, тонувшего в центре Екатеринбурга. Мальчика спас житель Санкт-Петербурга Евгений Грачев. ЧП произошло 8 февраля на набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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