Футболисты открыли сбор средств семье убитого темнокожего аспиранта УрФУ

22 августа 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Спортсмены отдадут деньги сестре погибшего габонца Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Футболисты любительской команды Ural State Warriors сообщили, что организовали сбор средств для семьи убитого аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Африканец играл за эту команду. «Нам неизвестны обстоятельства случившегося. Но со своей стороны не можем откладывать, мы открываем сбор средств на помощь родным Франсуа», — написали футболисты в соцсети «ВКонтакте». Они передадут деньги сестре погибшего. Также спортсмены выразили соболезнования близким Нджелассили. Они считают, что футбольное сообщество потеряло одного из самых ярких представителей. «Франсуа не только блистал на поле, но был рассудительным в раздевалке и добрым старшим товарищем», — отметили в Ural State Warriors. Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа в заведении Burger King на Малышева, 44. Его ударил ножом 23-летний мужчина. По одной из версий, парень убил габонца из-за цвета кожи. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

Футболисты любительской команды Ural State Warriors сообщили, что организовали сбор средств для семьи убитого аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Африканец играл за эту команду. «Нам неизвестны обстоятельства случившегося. Но со своей стороны не можем откладывать, мы открываем сбор средств на помощь родным Франсуа», — написали футболисты в соцсети «ВКонтакте». Они передадут деньги сестре погибшего. Также спортсмены выразили соболезнования близким Нджелассили. Они считают, что футбольное сообщество потеряло одного из самых ярких представителей. «Франсуа не только блистал на поле, но был рассудительным в раздевалке и добрым старшим товарищем», — отметили в Ural State Warriors. Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа в заведении Burger King на Малышева, 44. Его ударил ножом 23-летний мужчина. По одной из версий, парень убил габонца из-за цвета кожи. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.