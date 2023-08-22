Шеф свердловского СК успокоил африканских студентов после убийства парня из Габона

22 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Глава свердловского СК держит дело об убийстве аспиранта под личным контролем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов встретился с темнокожими студентами после убийства аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщил один из участников встречи. «Надбитов постарался по возможности успокоить студентов, которых потрясло убийство Франсуа. Понятное дело, что все находятся в волнении. Надбитов пообещал, что дело будет тщательно расследовано, виновные понесут наказание», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что с обеих сторон прозвучала обоюдная просьба не обсуждать случившийся инцидент в публичном пространстве. За информацией корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там от комментария отказались. Франсуа Нджелассили был убит ударом ножа в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». В числе прочих называлась версия убийства на расовой почве. Силовикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого — жителя Артемовского. Он признал вину, но заявил, что это была самооборона. Вся актуальная информация о происшествии собрана здесь.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов встретился с темнокожими студентами после убийства аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщил один из участников встречи. «Надбитов постарался по возможности успокоить студентов, которых потрясло убийство Франсуа. Понятное дело, что все находятся в волнении. Надбитов пообещал, что дело будет тщательно расследовано, виновные понесут наказание», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что с обеих сторон прозвучала обоюдная просьба не обсуждать случившийся инцидент в публичном пространстве. За информацией корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там от комментария отказались. Франсуа Нджелассили был убит ударом ножа в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». В числе прочих называлась версия убийства на расовой почве. Силовикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого — жителя Артемовского. Он признал вину, но заявил, что это была самооборона. Вся актуальная информация о происшествии собрана здесь.