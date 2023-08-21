21 августа 2023

В Пермском крае мужчина убил друга во время ссоры в ночном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
Пермяка приговорили к шести годам лишения свободы за драку в клубе Фото:

В Октябрьском городском округе Пермского края 23-летний мужчина ударил кулаком по голове своего знакомого. Потерпевший скончался от телесных повреждений, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«6 мая 2023 года возле ночного клуба, расположенного в поселке Октябрьский, виновный в ходе ссоры нанес своему знакомому удар кулаком по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сообщается на сайте ведомства.

Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Октябрьском городском округе Пермского края 23-летний мужчина ударил кулаком по голове своего знакомого. Потерпевший скончался от телесных повреждений, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «6 мая 2023 года возле ночного клуба, расположенного в поселке Октябрьский, виновный в ходе ссоры нанес своему знакомому удар кулаком по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сообщается на сайте ведомства. Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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