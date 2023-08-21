В Пермском крае мужчина убил друга во время ссоры в ночном клубе

Пермяка приговорили к шести годам лишения свободы за драку в клубе
В Октябрьском городском округе Пермского края 23-летний мужчина ударил кулаком по голове своего знакомого. Потерпевший скончался от телесных повреждений, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«6 мая 2023 года возле ночного клуба, расположенного в поселке Октябрьский, виновный в ходе ссоры нанес своему знакомому удар кулаком по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сообщается на сайте ведомства.
Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.