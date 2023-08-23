Челябинским птицефабрикам не хватает 20% рабочих кадров

23 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Зарплата рабочих птицефабрик приблизилась к 50 тысячам рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Птицефабрикам Челябинской области не хватает до 10 — 20% рабочих кадров. Как частники рынка рассказали URA.RU, существенную конкуренцию на рынке труда составили заводы ОПК. «Дефицит штатного персонала от 15 до 20%. И в этом наша сфера неуникальна. Такая же ситуация в свиноводстве, растениеводстве, молочной промышленности. Причин несколько, и первая связана с перетеканием кадров в оборонно-промышленный комплекс, где зарплаты за последний год значительно выросли», — сообщил URA.RU гендиректор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. Другими факторами оттока собеседник URA.RU назвал процессы урбанизации и мобилизации сотрудников. В ближайшие два — три года усугубится проблема недостатка рабочих, потом возникнет очередная: дефицита специалистов. Это спрогнозировал заместитель гендиректора «Рависа» Андрей Сычев. В результате вопрос пока не решает даже рост зарплаты, которая в 2023 году приблизилась к уровню в 50 тысяч рублей. Такой же планки достигли доходы на птицефабрике «Челябинская». «Конкурировать с ОПК сложно: там доходы достигли 90 тысяч рублей. В итоге у нас сейчас 90 вакансий при 900 штатных мест, то есть нехватка составляет 10%. Не хватает именно рабочих: от слесарей до грузчиков, острая нехватка водителей и трактористов», — рассказал URA.RU директор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков. Фабрики продолжили увеличивать соцпакет. В Чебаркуле развивают программу наставничества, предоставляют жилье приехавшим. Ежедневно сотрудников из ближайших населенных пунктов и Челябинска на работу и обратно доставляет 19 корпоративных автобусов. Рабочим в поле предоставляют бесплатное питание, другим кадрам расходы на него субсидируют на 70%. Также персонал в ведомственных магазинах может приобретать продукты питания в счет заработной платы. Участники рынка отметили, что рост зарплат в отрасли увеличил себестоимость продукции, что отразится на продовольственной инфляции. Это поднимет равновесную цену. Позитивным моментом данного процесса будет сохранение обеспеченности продуктами питания. В пресс-службе минсельхоза региона URA.RU заявили, что еды населению хватит. В частности, мяса и мясопродуктов, включая субпродукты, аграрии региона производят значительно больше, чем потребляют жители области. Так, в 2022 году только мяса птицы было произведено 54 кг на душу населения при рекомендуемой норме потребления в 31 кг на человека за год. Около 50% произведенной мясной продукции вывозится за пределы региона. Тройной профицит отмечается по производству хлебопродуктов, куда входят хлебобулочные и макаронные изделия (в пересчете на муку), мука, крупы и бобовые. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Птицефабрикам Челябинской области не хватает до 10 — 20% рабочих кадров. Как частники рынка рассказали URA.RU, существенную конкуренцию на рынке труда составили заводы ОПК. «Дефицит штатного персонала от 15 до 20%. И в этом наша сфера неуникальна. Такая же ситуация в свиноводстве, растениеводстве, молочной промышленности. Причин несколько, и первая связана с перетеканием кадров в оборонно-промышленный комплекс, где зарплаты за последний год значительно выросли», — сообщил URA.RU гендиректор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. Другими факторами оттока собеседник URA.RU назвал процессы урбанизации и мобилизации сотрудников. В ближайшие два — три года усугубится проблема недостатка рабочих, потом возникнет очередная: дефицита специалистов. Это спрогнозировал заместитель гендиректора «Рависа» Андрей Сычев. В результате вопрос пока не решает даже рост зарплаты, которая в 2023 году приблизилась к уровню в 50 тысяч рублей. Такой же планки достигли доходы на птицефабрике «Челябинская». «Конкурировать с ОПК сложно: там доходы достигли 90 тысяч рублей. В итоге у нас сейчас 90 вакансий при 900 штатных мест, то есть нехватка составляет 10%. Не хватает именно рабочих: от слесарей до грузчиков, острая нехватка водителей и трактористов», — рассказал URA.RU директор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков. Фабрики продолжили увеличивать соцпакет. В Чебаркуле развивают программу наставничества, предоставляют жилье приехавшим. Ежедневно сотрудников из ближайших населенных пунктов и Челябинска на работу и обратно доставляет 19 корпоративных автобусов. Рабочим в поле предоставляют бесплатное питание, другим кадрам расходы на него субсидируют на 70%. Также персонал в ведомственных магазинах может приобретать продукты питания в счет заработной платы. Участники рынка отметили, что рост зарплат в отрасли увеличил себестоимость продукции, что отразится на продовольственной инфляции. Это поднимет равновесную цену. Позитивным моментом данного процесса будет сохранение обеспеченности продуктами питания. В пресс-службе минсельхоза региона URA.RU заявили, что еды населению хватит. В частности, мяса и мясопродуктов, включая субпродукты, аграрии региона производят значительно больше, чем потребляют жители области. Так, в 2022 году только мяса птицы было произведено 54 кг на душу населения при рекомендуемой норме потребления в 31 кг на человека за год. Около 50% произведенной мясной продукции вывозится за пределы региона. Тройной профицит отмечается по производству хлебопродуктов, куда входят хлебобулочные и макаронные изделия (в пересчете на муку), мука, крупы и бобовые.