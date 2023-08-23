В Перми нашли способ сэкономить на букетах к 1 сентября

Флорист Углицкая предложила пермякам к 1 сентября выбирать сезонные цветы

Пермякам рекомендуют не выбирать сборные букеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые выгодные композиции — монобукеты из сезонных цветов. Астры, георгины или гладиолусы не сильно ударят по семейному бюджету, но в то же время будут выглядеть презентабельно и подойдут для подарка учителю на 1 сентября. В Перми стоимость букета из семи астр начинается от 825 рублей, рассказала URA.RU флорист Анастасия Углицкая.

«Астры, георгины или гладиолусы в монобукете, оформленные в крафтовую или другую стильную бумагу, будут выглядеть намного презентабельнее, чем сборка из разных цветов. В Перми стоимость одного цветка астры начинается от 75 рублей, георгина — от 105 рублей, гладиолуса — от 150 рублей. Дополнительно нужно будет оплатить оформление — от 150 рублей», — рассказала Углицкая корреспонденту агентства.

Самая низкая стоимость цветов в салоне «На счастье». Там цена монобукета начинается от 825 рублей и доходит до 1650 рублей. Дороже обойдется композиция в магазине Fun Floristic. За букет из семи астр здесь придется заплатить 1100 рублей, из георгин — 2850 рублей. Самые дорогие букеты к 1 сентября в цветочном салоне «Фан-Фан». Здесь композиция из девяти гладиолусов стоит 3700 рублей.

Еще один вариант сэкономить на букете — купить одну большую цветочную композицию от всего класса. «Как правило, учителя не уносят все цветы домой, и эти букеты следующим утром лежат в мусорных контейнерах», — отметила Углицкая. Большой букет из роз салон «Мимимишки и розы» предлагает за 2650 рублей. Сборную композицию размера L, в которую входят гортензия, гвоздика, эустома и эвкалипт, в пространстве «Цветтучино» делают за 3 200 рублей. Самые дорогие цветы в салоне «МагаФлора». Здесь стоимость сборного букета доходит до 3 850 рублей.