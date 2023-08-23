23 августа 2023

В Сургуте родители школьников покупают в подарок учителям заговоренные свечи

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, свеча, дом огонь
Учителям подарят эзотерические свечи вместо цветов Фото:

В преддверии нового учебного года родители сургутских школьников (ХМАО) начали скупать эзотерические свечи в качестве подарка учителям. Об этом URA.RU сообщил продавец городской ярмарки.

Вместо цветочных букетов и сладостей родители учащихся выбирают свечи с посланиями, ставшие трендом на школьной ярмарке в Сургуте. На успех и удачу, денежное богатство, защиту от порчи — эти и другие блага обещают покупателям. «Наиболее популярный товар — это свечи ручной работы с различными посланиями. Также покупают мыльные букеты, натуральные чайные сборы», — отметил продавец.

Свечи изготавливают из восковой вощины с добавлениями различных трав. По словам производителя, именно эти материалы работают с природной магией. «Свечи из медовой вощины считаются эзотерическими. Однако это не волшебная палочка, а инструмент, который помогает в достижении целей. Например, черная свеча с полынью, шалфеем и чабрецом способствует очищению пространства или самого человека. Натуральные материалы всегда имею свою силу», — заявил производитель.

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В преддверии нового учебного года родители сургутских школьников (ХМАО) начали скупать эзотерические свечи в качестве подарка учителям. Об этом URA.RU сообщил продавец городской ярмарки. Вместо цветочных букетов и сладостей родители учащихся выбирают свечи с посланиями, ставшие трендом на школьной ярмарке в Сургуте. На успех и удачу, денежное богатство, защиту от порчи — эти и другие блага обещают покупателям. «Наиболее популярный товар — это свечи ручной работы с различными посланиями. Также покупают мыльные букеты, натуральные чайные сборы», — отметил продавец. Свечи изготавливают из восковой вощины с добавлениями различных трав. По словам производителя, именно эти материалы работают с природной магией. «Свечи из медовой вощины считаются эзотерическими. Однако это не волшебная палочка, а инструмент, который помогает в достижении целей. Например, черная свеча с полынью, шалфеем и чабрецом способствует очищению пространства или самого человека. Натуральные материалы всегда имею свою силу», — заявил производитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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