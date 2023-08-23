В Сургуте родители школьников покупают в подарок учителям заговоренные свечи

24 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Учителям подарят эзотерические свечи вместо цветов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В преддверии нового учебного года родители сургутских школьников (ХМАО) начали скупать эзотерические свечи в качестве подарка учителям. Об этом URA.RU сообщил продавец городской ярмарки. Вместо цветочных букетов и сладостей родители учащихся выбирают свечи с посланиями, ставшие трендом на школьной ярмарке в Сургуте. На успех и удачу, денежное богатство, защиту от порчи — эти и другие блага обещают покупателям. «Наиболее популярный товар — это свечи ручной работы с различными посланиями. Также покупают мыльные букеты, натуральные чайные сборы», — отметил продавец. Свечи изготавливают из восковой вощины с добавлениями различных трав. По словам производителя, именно эти материалы работают с природной магией. «Свечи из медовой вощины считаются эзотерическими. Однако это не волшебная палочка, а инструмент, который помогает в достижении целей. Например, черная свеча с полынью, шалфеем и чабрецом способствует очищению пространства или самого человека. Натуральные материалы всегда имею свою силу», — заявил производитель.

В преддверии нового учебного года родители сургутских школьников (ХМАО) начали скупать эзотерические свечи в качестве подарка учителям. Об этом URA.RU сообщил продавец городской ярмарки. Вместо цветочных букетов и сладостей родители учащихся выбирают свечи с посланиями, ставшие трендом на школьной ярмарке в Сургуте. На успех и удачу, денежное богатство, защиту от порчи — эти и другие блага обещают покупателям. «Наиболее популярный товар — это свечи ручной работы с различными посланиями. Также покупают мыльные букеты, натуральные чайные сборы», — отметил продавец. Свечи изготавливают из восковой вощины с добавлениями различных трав. По словам производителя, именно эти материалы работают с природной магией. «Свечи из медовой вощины считаются эзотерическими. Однако это не волшебная палочка, а инструмент, который помогает в достижении целей. Например, черная свеча с полынью, шалфеем и чабрецом способствует очищению пространства или самого человека. Натуральные материалы всегда имею свою силу», — заявил производитель.