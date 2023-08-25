Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, убитого в драке, похоронят на родине — в Габоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали несколько друзей молодого человека на церемонии прощания, которая проходит в Екатеринбурге.
«Тело Франсуа Нджелассили кремируют и доставят самолетом на родину, в Габон. Об этом рассказали сразу четверо его друзей и однокурсников», — передает корреспондент с места событий. Он добавил, что соотечественники и друзья погибшего пришли на прощание в белой одежде — на африканском континенте это цвет траура.
Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.
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