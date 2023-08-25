Убитого темнокожего студента УрФУ похоронят в Габоне. Фото

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Силовики продолжают расследование, но не комментируют убийство студента
Силовики продолжают расследование, но не комментируют убийство студента Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, убитого в драке, похоронят на родине — в Габоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали несколько друзей молодого человека на церемонии прощания, которая проходит в Екатеринбурге.

«Тело Франсуа Нджелассили кремируют и доставят самолетом на родину, в Габон. Об этом рассказали сразу четверо его друзей и однокурсников», — передает корреспондент с места событий. Он добавил, что соотечественники и друзья погибшего пришли на прощание в белой одежде — на африканском континенте это цвет траура.

Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.

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Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, убитого в драке, похоронят на родине — в Габоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали несколько друзей молодого человека на церемонии прощания, которая проходит в Екатеринбурге. «Тело Франсуа Нджелассили кремируют и доставят самолетом на родину, в Габон. Об этом рассказали сразу четверо его друзей и однокурсников», — передает корреспондент с места событий. Он добавил, что соотечественники и друзья погибшего пришли на прощание в белой одежде — на африканском континенте это цвет траура. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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