Убитого темнокожего студента УрФУ похоронят в Габоне. Фото

25 августа 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Силовики продолжают расследование, но не комментируют убийство студента Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, убитого в драке, похоронят на родине — в Габоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали несколько друзей молодого человека на церемонии прощания, которая проходит в Екатеринбурге. «Тело Франсуа Нджелассили кремируют и доставят самолетом на родину, в Габон. Об этом рассказали сразу четверо его друзей и однокурсников», — передает корреспондент с места событий. Он добавил, что соотечественники и друзья погибшего пришли на прощание в белой одежде — на африканском континенте это цвет траура. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.

Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, убитого в драке, похоронят на родине — в Габоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали несколько друзей молодого человека на церемонии прощания, которая проходит в Екатеринбурге. «Тело Франсуа Нджелассили кремируют и доставят самолетом на родину, в Габон. Об этом рассказали сразу четверо его друзей и однокурсников», — передает корреспондент с места событий. Он добавил, что соотечественники и друзья погибшего пришли на прощание в белой одежде — на африканском континенте это цвет траура. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле кафе «Бургер Кинг». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.