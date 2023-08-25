Свердловские дорожники сообщили, когда закончат ремонт на Режевском тракте. Фото

Ремонт на Режевском тракте закончат в 2024 году

26 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Работы на Режевском тракте закончат в 2024 году Фото: Московец Илья © URA.RU Ремонт на участках трассы Екатеринбург—Реж—Алапаевск закончат в 2024 году. Первый участок Режевского тракта на отрезке от 38,9 до 46,4 км откроют и вовсе в декабре этого года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). «Капитальный ремонт участка общей протяженностью 12,6 километра на Режевском тракте продолжается. Там строится два обгонных участка, первый будет открыт в декабре, второй — в 2024 году», — пишет ДИП на официальном сайте. Первый участок дороги расположен в районе Ключевского и Лосиного, его протяженность — 7,5 км. Кроме этого, на 41-м км поставят две автобусные остановки с освещением. Ремонт на втором участке идет с 33-го по 37-й км. Здесь, как сообщили в ДИП, часто происходят аварии. После ремонта водители смогут обгонять машины, не выезжая на встречную полосу. Также на 61-м км обновят путепровод. Работы закончат в ноябре. Фото: сайт ДИПа [https://midural.ru/] Фото: сайт ДИПа [https://midural.ru/] Фото: сайт ДИПа [https://midural.ru/]

Ремонт на участках трассы Екатеринбург—Реж—Алапаевск закончат в 2024 году. Первый участок Режевского тракта на отрезке от 38,9 до 46,4 км откроют и вовсе в декабре этого года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). «Капитальный ремонт участка общей протяженностью 12,6 километра на Режевском тракте продолжается. Там строится два обгонных участка, первый будет открыт в декабре, второй — в 2024 году», — пишет ДИП на официальном сайте. Первый участок дороги расположен в районе Ключевского и Лосиного, его протяженность — 7,5 км. Кроме этого, на 41-м км поставят две автобусные остановки с освещением. Ремонт на втором участке идет с 33-го по 37-й км. Здесь, как сообщили в ДИП, часто происходят аварии. После ремонта водители смогут обгонять машины, не выезжая на встречную полосу. Также на 61-м км обновят путепровод. Работы закончат в ноябре.