25 августа 2023

Свердловские дорожники сообщили, когда закончат ремонт на Режевском тракте. Фото

Ремонт на Режевском тракте закончат в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на Режевском тракте закончат в 2024 году Фото:

Ремонт на участках трассы Екатеринбург—Реж—Алапаевск закончат в 2024 году. Первый участок Режевского тракта на отрезке от 38,9 до 46,4 км откроют и вовсе в декабре этого года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

«Капитальный ремонт участка общей протяженностью 12,6 километра на Режевском тракте продолжается. Там строится два обгонных участка, первый будет открыт в декабре, второй — в 2024 году», — пишет ДИП на официальном сайте. Первый участок дороги расположен в районе Ключевского и Лосиного, его протяженность — 7,5 км. Кроме этого, на 41-м км поставят две автобусные остановки с освещением.

Ремонт на втором участке идет с 33-го по 37-й км. Здесь, как сообщили в ДИП, часто происходят аварии. После ремонта водители смогут обгонять машины, не выезжая на встречную полосу. Также на 61-м км обновят путепровод. Работы закончат в ноябре.

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Ремонт на участках трассы Екатеринбург—Реж—Алапаевск закончат в 2024 году. Первый участок Режевского тракта на отрезке от 38,9 до 46,4 км откроют и вовсе в декабре этого года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). «Капитальный ремонт участка общей протяженностью 12,6 километра на Режевском тракте продолжается. Там строится два обгонных участка, первый будет открыт в декабре, второй — в 2024 году», — пишет ДИП на официальном сайте. Первый участок дороги расположен в районе Ключевского и Лосиного, его протяженность — 7,5 км. Кроме этого, на 41-м км поставят две автобусные остановки с освещением. Ремонт на втором участке идет с 33-го по 37-й км. Здесь, как сообщили в ДИП, часто происходят аварии. После ремонта водители смогут обгонять машины, не выезжая на встречную полосу. Также на 61-м км обновят путепровод. Работы закончат в ноябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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