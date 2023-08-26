На гала-шоу «Ночь города» в Перми vip-гости спели вместе с Сергеем Шнуровым. Фото, видео

27 августа 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Настоящий фурор на празднике произвела группа «Ленинград» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU. «26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog. Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь. В Перми прошел гала-концерт «Ночь города» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гостей с праздником со сцены поздравил губернатор Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU На празднике также присутствовал новый мэр Перми Эдуард Соснин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Лев Лещенко спел для пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сергею Шнурову подпевали все гости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки остались в восторге от гала-концерта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU. «26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog. Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь.