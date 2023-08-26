26 августа 2023
25 августа 2023

На гала-шоу «Ночь города» в Перми vip-гости спели вместе с Сергеем Шнуровым. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, шнуров сергей
Настоящий фурор на празднике произвела группа «Ленинград» Фото:

В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU.

«26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog.

Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь.

Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
В Перми прошел гала-концерт «Ночь города»
Фото:
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
Гостей с праздником со сцены поздравил губернатор Дмитрий Махонин
Фото:
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
На празднике также присутствовал новый мэр Перми Эдуард Соснин
Фото:
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
Лев Лещенко спел для пермяков
Фото:
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
Сергею Шнурову подпевали все гости
Фото:
Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
Пермяки остались в восторге от гала-концерта
Фото:

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В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU. «26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog. Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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