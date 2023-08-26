В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU.
«26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog.
Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь.
В Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости, передает корреспондент URA.RU. «26 августа в Перми прошло гала-шоу «Ночь города», приуроченное к 300-летию краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступали пермские коллективы и артисты из Москвы. Настоящий фурор произвела группа «Ленинград», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сначала гостей праздника со сцены с юбилеем города поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также новый мэр Перми Эдуард Соснин. Далее на сцену вышел DJ Smash, который родом из Перми. Несколько песен исполнил Лев Лещенко. Также выступил рэпер Loc-Dog. Но настоящий фурор, по мнению гостей, произвела группа «Ленинград», выступившая в финале. Сергей Шнуров поинтересовался со сцены, будут ли пермяки петь вместе с ним песню про Москву. Гости с энтузиазмом согласились. Артисту с восторгом подпевали даже vip-гости из правительства края и администрации города, отмечает корреспондент URA.RU. Шоу стало ярким и запоминающимся, впечатление не испортил даже начавшийся внезапно дождь.