26 августа 2023

Куйвашев рассказал, в чем сила Свердловской области

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народов Среднего Урала
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народом Среднего Урала Фото:

Сила Свердловской области в национальном многообразии, дружбе и единстве проживающих здесь народов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, поздравив жителей с Днем народов Среднего Урала.

«Уважаемые свердловчане, поздравляю вас с Днем народов Среднего Урала! Этот праздник имеет особое значение для нашего региона, ведь он напоминает, что сила области — в национальном многообразии, дружбе, единстве, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте.

Куйвашев добавил, что правительство Свердловской области будет продолжать делать все необходимое для сохранения многонациональной гармонии. «Она лежит в основе процветания региона», — пояснил он.

День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех народностей, проживающих на территории Свердловской области. Праздник появился в 2002 году.

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Сила Свердловской области в национальном многообразии, дружбе и единстве проживающих здесь народов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, поздравив жителей с Днем народов Среднего Урала. «Уважаемые свердловчане, поздравляю вас с Днем народов Среднего Урала! Этот праздник имеет особое значение для нашего региона, ведь он напоминает, что сила области — в национальном многообразии, дружбе, единстве, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что правительство Свердловской области будет продолжать делать все необходимое для сохранения многонациональной гармонии. «Она лежит в основе процветания региона», — пояснил он. День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех народностей, проживающих на территории Свердловской области. Праздник появился в 2002 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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