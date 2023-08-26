Куйвашев рассказал, в чем сила Свердловской области

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народов Среднего Урала

27 августа 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народом Среднего Урала Фото: Московец Илья © URA.RU Сила Свердловской области в национальном многообразии, дружбе и единстве проживающих здесь народов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, поздравив жителей с Днем народов Среднего Урала. «Уважаемые свердловчане, поздравляю вас с Днем народов Среднего Урала! Этот праздник имеет особое значение для нашего региона, ведь он напоминает, что сила области — в национальном многообразии, дружбе, единстве, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что правительство Свердловской области будет продолжать делать все необходимое для сохранения многонациональной гармонии. «Она лежит в основе процветания региона», — пояснил он. День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех народностей, проживающих на территории Свердловской области. Праздник появился в 2002 году.

Сила Свердловской области в национальном многообразии, дружбе и единстве проживающих здесь народов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, поздравив жителей с Днем народов Среднего Урала. «Уважаемые свердловчане, поздравляю вас с Днем народов Среднего Урала! Этот праздник имеет особое значение для нашего региона, ведь он напоминает, что сила области — в национальном многообразии, дружбе, единстве, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что правительство Свердловской области будет продолжать делать все необходимое для сохранения многонациональной гармонии. «Она лежит в основе процветания региона», — пояснил он. День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех народностей, проживающих на территории Свердловской области. Праздник появился в 2002 году.