В теннисном турнире US Open россияне могут получить по три миллиона долларов

28 августа 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Семь россиян примут участие в теннисном соревновании США Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 В Нью-Йорке начался заключительный турнир Большого шлема по теннису в нынешнем сезоне US Open. Семь мужчин и 14 женщин из России примут участие в соревнованиях. Победители могут получить по три миллиона долларов. «Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов участвуют в мужском турнире», — сообщается на официальном сайте US Open. Рублев соревнуется под восьмым номером, Хачанов — под 11-м, они оба играют в той же половине сетки, что и Медведев. Отмечается, что у Даниила больше шансов на успех, так как два года назад он стал победителем соревнования. В женском турнире участвует финалистка соревнований 2010 года Вера Звонарева. У нее есть шанс победить, так как в первом круге она сыграет с Яниной Викмайер из Бельгии, которая попала в сетку в статусе лаки-лузера. Главным событием US Open-2023 считают возвращение сербского спортсмена Новака Джоковича, которого год назад не пустили в США из-за отсутствия прививки от COVID. Теннисист ждет своей победы на соревновании. US Open будет длиться на кортах Нью-Йорка до 10 сентября. Общие выплаты игрокам составят 65 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах выиграют по три миллиона долларов. Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что Вера Звонарева при определенных условиях может далеко пройти по сетке Открытого чемпионата США по теннису 2023 года, передает RT. По его словам, спортсменка еще долго может играть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

