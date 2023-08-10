Организаторы аналога Универсиады в Екатеринбурге готовы встречать международных гостей

11 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Фестиваль ожидает стать одним из самых ярких событий в жизни региона в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который пройдет в Екатеринбурге в конце августа, остается чуть больше семи дней. Организаторы вносят последние штрихи на площадках, а прибывшие спортсмены приступят к первым тренировкам в спортивных комплексах уже на следующей неделе. О том, что происходит за закрытыми дверями, URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Сейчас на объектах заканчиваются монтажные работы, а также тест необходимых систем. Выстроена система работы эксплуатирующих организаций. В июне и июле на объектах фестиваля также провели соревнования областного и всероссийского уровня, чтобы в очередной раз проверить работу необходимых служб, сервисы для зрителей, спортсменов и СМИ», — пояснили в пресс-службе МФУС. В фестивале примут участие 37 стран включая Россию Фото: Размик Закарян © URA.RU Также одной из площадок фестиваля станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет представлено больше всего дисциплин спортивной программы: бадминтон, баскетбол 3×3, настольный теннис, бокс, спортивная борьба и тхэквондо. Здесь же пройдет церемония открытия и закрытия международного мероприятия, но посетить их смогут лишь участники МФУС и VIP-гости. На остальные мероприятия можно будет попасть по билетам, продажи которых стартовали 1 июля и сейчас находятся в активной фазе. Организаторы аналога Универсиады утверждают, что наибольшим спросом пользуются билеты на теннис, баскетбол, ряд соревнований по прыжкам в воду и единоборствам. Гостям спортивного праздника стоит ожидать небольших очередей — пропускать будут с соблюдением всех необходимых норм безопасности, но обещают минимизировать дискомфорт — будет открыто максимальное количество турникетов. Добраться до деревни Универсиады можно на бесплатных автобусах — они будут ходить от станции метро «Ботаническая» до «Екатеринбург-Экспо». До площадок в Академическом и Солнечном гостям придется ехать самостоятельно. Квадратные медали отсылают к 300-летию Екатеринбурга: на заре основания города в ходу были такие медные монеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сегодня в павильонах «Экспо» идет отладка внутренних сервисов комплекса. Уже развернуты и функционируют пункты питания, которые обслуживают монтажников и волонтеров фестиваля. «Кормят тут вкусно. Это не первый мой опыт работы на мероприятиях, поэтому есть с чем сравнить. Ребятам всегда предлагается несколько вариантов блюд на раздаче. Радуют и размеры порций», — поделился мнением о качестве питания один из волонтеров, работающий на площадке в «Екатеринбург-ЭКСПО». По словам представителей МВЦ, первые тренировки команд-участников ожидаются в «Экспо» уже в середине следующей недели. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, где участники будут соревноваться в 14 видах спорта. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей квадратной формы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который пройдет в Екатеринбурге в конце августа, остается чуть больше семи дней. Организаторы вносят последние штрихи на площадках, а прибывшие спортсмены приступят к первым тренировкам в спортивных комплексах уже на следующей неделе. О том, что происходит за закрытыми дверями, URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Сейчас на объектах заканчиваются монтажные работы, а также тест необходимых систем. Выстроена система работы эксплуатирующих организаций. В июне и июле на объектах фестиваля также провели соревнования областного и всероссийского уровня, чтобы в очередной раз проверить работу необходимых служб, сервисы для зрителей, спортсменов и СМИ», — пояснили в пресс-службе МФУС. Также одной из площадок фестиваля станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет представлено больше всего дисциплин спортивной программы: бадминтон, баскетбол 3×3, настольный теннис, бокс, спортивная борьба и тхэквондо. Здесь же пройдет церемония открытия и закрытия международного мероприятия, но посетить их смогут лишь участники МФУС и VIP-гости. На остальные мероприятия можно будет попасть по билетам, продажи которых стартовали 1 июля и сейчас находятся в активной фазе. Организаторы аналога Универсиады утверждают, что наибольшим спросом пользуются билеты на теннис, баскетбол, ряд соревнований по прыжкам в воду и единоборствам. Гостям спортивного праздника стоит ожидать небольших очередей — пропускать будут с соблюдением всех необходимых норм безопасности, но обещают минимизировать дискомфорт — будет открыто максимальное количество турникетов. Добраться до деревни Универсиады можно на бесплатных автобусах — они будут ходить от станции метро «Ботаническая» до «Екатеринбург-Экспо». До площадок в Академическом и Солнечном гостям придется ехать самостоятельно. На сегодня в павильонах «Экспо» идет отладка внутренних сервисов комплекса. Уже развернуты и функционируют пункты питания, которые обслуживают монтажников и волонтеров фестиваля. «Кормят тут вкусно. Это не первый мой опыт работы на мероприятиях, поэтому есть с чем сравнить. Ребятам всегда предлагается несколько вариантов блюд на раздаче. Радуют и размеры порций», — поделился мнением о качестве питания один из волонтеров, работающий на площадке в «Екатеринбург-ЭКСПО». По словам представителей МВЦ, первые тренировки команд-участников ожидаются в «Экспо» уже в середине следующей недели. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, где участники будут соревноваться в 14 видах спорта. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей квадратной формы.