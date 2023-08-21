Екатеринбург сохранит статус площадки для международных соревнований

21 августа 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (второй слева) совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым (слева) посетили новые спортивные объекты Фото: пресс-служба аппарата Дмитрия Чернышенко В Екатеринбурге и в дальнейшем будут проводиться международные спортивные соревнования. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе осмотра объектов, построенных в городе к Международному фестивалю университетского спорта. «Уникальные современные спортивные комплексы позволят и в дальнейшем проводить здесь международные соревнования. Подчеркну, мы открыты для всех, но прежде всего ориентированы на страны БРИКС, ШОС и СНГ. Во время открытия было отмечено, что это первый Международный фестиваль университетского спорта, а значит — планируется следующий. Будем обращаться к Президенту и ходатайствовать о том, чтобы такие фестивали стали регулярными», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Дворец водных видов спорта — самый технологичный спортивный объект, построенный к фестивалю Фото: пресс-служба аппарата Дмитрия Чернышенко Самым технологичным спортивным объектом, построенным к фестивалю, стал Дворец водных видов спорта (ДВВС). В нем расположены площадки для подготовки спортсменов: два сухих зала и зал хореографии для синхронного плавания, тренировочный и демонстрационный бассейны. Причем последние два можно трансформировать, переводя 50-метровый бассейн в режим «короткой» воды. Также есть специализированный бассейн для прыжков в воду. Помимо Дворца водных видов спорта был открыт крупнейший в стране Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, включающий разминочный зал, зал соревновательной площадки и тренажерный зал. По соседству с Дворцом дзюдо расположена детская Академии тенниса «Гринвич». В будущем она будет использована для тренировочных занятий областных, всероссийских и международных соревнований по теннису. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге и в дальнейшем будут проводиться международные спортивные соревнования. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе осмотра объектов, построенных в городе к Международному фестивалю университетского спорта. «Уникальные современные спортивные комплексы позволят и в дальнейшем проводить здесь международные соревнования. Подчеркну, мы открыты для всех, но прежде всего ориентированы на страны БРИКС, ШОС и СНГ. Во время открытия было отмечено, что это первый Международный фестиваль университетского спорта, а значит — планируется следующий. Будем обращаться к Президенту и ходатайствовать о том, чтобы такие фестивали стали регулярными», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Самым технологичным спортивным объектом, построенным к фестивалю, стал Дворец водных видов спорта (ДВВС). В нем расположены площадки для подготовки спортсменов: два сухих зала и зал хореографии для синхронного плавания, тренировочный и демонстрационный бассейны. Причем последние два можно трансформировать, переводя 50-метровый бассейн в режим «короткой» воды. Также есть специализированный бассейн для прыжков в воду. Помимо Дворца водных видов спорта был открыт крупнейший в стране Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, включающий разминочный зал, зал соревновательной площадки и тренажерный зал. По соседству с Дворцом дзюдо расположена детская Академии тенниса «Гринвич». В будущем она будет использована для тренировочных занятий областных, всероссийских и международных соревнований по теннису.