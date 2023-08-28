Песков: Путин уже выразил соболезнования семье Пригожина

28 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Президент обратился к семье Пригожина во время встречи с главой ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Других обращений не было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент выразил соболезнования его семье в ходе беседы с Пушилиным. Для юридических процедур необходимо было ждать экспертизы», — поделился пресс-секретарь главы государства. Евгений Пригожин погиб вместе с командиром военной компании Дмитрием Уткиным 23 августа в результате авиакатастрофы: его самолет Embraer разбился в Тверской области. Кроме них на борту были еще восемь человек. На следующий день Путин обратился к семьям погибших в авиакатастрофе и отдельно уточнял, что Пригожин — человек сложной судьбы. Через пять дней Следственный Комитет, расследующий дело о крушении, подтвердил, что в упавшем самолете находились руководители «Вагнера».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Других обращений не было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент выразил соболезнования его семье в ходе беседы с Пушилиным. Для юридических процедур необходимо было ждать экспертизы», — поделился пресс-секретарь главы государства. Евгений Пригожин погиб вместе с командиром военной компании Дмитрием Уткиным 23 августа в результате авиакатастрофы: его самолет Embraer разбился в Тверской области. Кроме них на борту были еще восемь человек. На следующий день Путин обратился к семьям погибших в авиакатастрофе и отдельно уточнял, что Пригожин — человек сложной судьбы. Через пять дней Следственный Комитет, расследующий дело о крушении, подтвердил, что в упавшем самолете находились руководители «Вагнера».