Песков: Путин уже выразил соболезнования семье Пригожина

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент обратился к семье Пригожина во время встречи с главой ДНР Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Других обращений не было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент выразил соболезнования его семье в ходе беседы с Пушилиным. Для юридических процедур необходимо было ждать экспертизы», — поделился пресс-секретарь главы государства.

Евгений Пригожин погиб вместе с командиром военной компании Дмитрием Уткиным 23 августа в результате авиакатастрофы: его самолет Embraer разбился в Тверской области. Кроме них на борту были еще восемь человек. На следующий день Путин обратился к семьям погибших в авиакатастрофе и отдельно уточнял, что Пригожин — человек сложной судьбы. Через пять дней Следственный Комитет, расследующий дело о крушении, подтвердил, что в упавшем самолете находились руководители «Вагнера».

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Других обращений не было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент выразил соболезнования его семье в ходе беседы с Пушилиным. Для юридических процедур необходимо было ждать экспертизы», — поделился пресс-секретарь главы государства. Евгений Пригожин погиб вместе с командиром военной компании Дмитрием Уткиным 23 августа в результате авиакатастрофы: его самолет Embraer разбился в Тверской области. Кроме них на борту были еще восемь человек. На следующий день Путин обратился к семьям погибших в авиакатастрофе и отдельно уточнял, что Пригожин — человек сложной судьбы. Через пять дней Следственный Комитет, расследующий дело о крушении, подтвердил, что в упавшем самолете находились руководители «Вагнера».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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