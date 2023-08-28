Пермские пожарные спасли мужчину, который курил на диване

Пожарные помогли мужчине выйти на улицу
Пермские пожарные спали мужчину из горящей квартиры в доме на улице Липатова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.
«Сообщение о пожаре на улице Липатова поступило 28 августа в 14:16. Горел диван в одной из квартир пятиэтажного дома. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — говорится в сообщении.
На место вызова приехали три единицы техники и 12 человек личного состава. Они помогли мужчине выйти на воздух. Пострадавших и погибших нет.
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