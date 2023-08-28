28 августа 2023

Пермские пожарные спасли мужчину, который курил на диване

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Пожарные помогли мужчине выйти на улицу Фото:

Пермские пожарные спали мужчину из горящей квартиры в доме на улице Липатова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.

«Сообщение о пожаре на улице Липатова поступило 28 августа в 14:16. Горел диван в одной из квартир пятиэтажного дома. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — говорится в сообщении.

На место вызова приехали три единицы техники и 12 человек личного состава. Они помогли мужчине выйти на воздух. Пострадавших и погибших нет.

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Пермские пожарные спали мужчину из горящей квартиры в доме на улице Липатова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю на своем сайте, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета. «Сообщение о пожаре на улице Липатова поступило 28 августа в 14:16. Горел диван в одной из квартир пятиэтажного дома. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — говорится в сообщении. На место вызова приехали три единицы техники и 12 человек личного состава. Они помогли мужчине выйти на воздух. Пострадавших и погибших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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