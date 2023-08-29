Отца Миши Бахтина со СМА (спинальной мышечной атрофией) из Екатеринбурга, который вышел на одиночный пикет в Москве, забрали сотрудники полиции. Дмитрий приехал к зданию Кремля с сыном. Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
«Дмитрия Бахтина, который сегодня, 30 августа, вышел на одиночный пикет в Москве, забрала полиция. Мужчина появился у здания Кремля вместе с сыном. Дмитрия с сыном доставили в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — говорит Липинская.
Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
Ранее URA.RU писал о том, что Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга, чей сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля, чтобы добиться от властей постановки препарата «Рисдиплам».
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