29 августа 2023

Отца Миши Бахтина, вышедшего на пикет в Москве, забрала полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрия Бахтина доставили в отдел полиции
Дмитрия Бахтина доставили в отдел полиции Фото:

Отца Миши Бахтина со СМА (спинальной мышечной атрофией) из Екатеринбурга, который вышел на одиночный пикет в Москве, забрали сотрудники полиции. Дмитрий приехал к зданию Кремля с сыном. Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.

«Дмитрия Бахтина, который сегодня, 30 августа, вышел на одиночный пикет в Москве, забрала полиция. Мужчина появился у здания Кремля вместе с сыном. Дмитрия с сыном доставили в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — говорит Липинская.

Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писал о том, что Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга, чей сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля, чтобы добиться от властей постановки препарата «Рисдиплам».

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отца Миши Бахтина со СМА (спинальной мышечной атрофией) из Екатеринбурга, который вышел на одиночный пикет в Москве, забрали сотрудники полиции. Дмитрий приехал к зданию Кремля с сыном. Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Дмитрия Бахтина, который сегодня, 30 августа, вышел на одиночный пикет в Москве, забрала полиция. Мужчина появился у здания Кремля вместе с сыном. Дмитрия с сыном доставили в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — говорит Липинская. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писал о том, что Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга, чей сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля, чтобы добиться от властей постановки препарата «Рисдиплам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...