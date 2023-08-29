Отца Миши Бахтина, вышедшего на пикет в Москве, забрала полиция. Фото

30 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Дмитрия Бахтина доставили в отдел полиции Фото: Юлия Липинская Отца Миши Бахтина со СМА (спинальной мышечной атрофией) из Екатеринбурга, который вышел на одиночный пикет в Москве, забрали сотрудники полиции. Дмитрий приехал к зданию Кремля с сыном. Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Дмитрия Бахтина, который сегодня, 30 августа, вышел на одиночный пикет в Москве, забрала полиция. Мужчина появился у здания Кремля вместе с сыном. Дмитрия с сыном доставили в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — говорит Липинская. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писал о том, что Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга, чей сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля, чтобы добиться от властей постановки препарата «Рисдиплам». Фото: Юлия Липинская Фото: Юлия Липинская

Отца Миши Бахтина со СМА (спинальной мышечной атрофией) из Екатеринбурга, который вышел на одиночный пикет в Москве, забрали сотрудники полиции. Дмитрий приехал к зданию Кремля с сыном. Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Дмитрия Бахтина, который сегодня, 30 августа, вышел на одиночный пикет в Москве, забрала полиция. Мужчина появился у здания Кремля вместе с сыном. Дмитрия с сыном доставили в отдел полиции Китай-город, УВД по Центральному административному округу», — говорит Липинская. Редакция URA.RU обратилась в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писал о том, что Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга, чей сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля, чтобы добиться от властей постановки препарата «Рисдиплам».