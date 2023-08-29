Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Кремля. Мужчина просит президента России Владимира Путина предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
«Дмитрий Бахтин вместе с сыном вышли на одиночный пикет. Мужчина надеется, что на их ситуация дойдет до администрации президента, и тогда мальчику дадут препарат „Рисдиплам“, без которого шансов выжить у Миши нет», — отмечает Липинская.
Ранее URA.RU писало о том, что два года Мише Бахтину сделали укол самого дорогого лекарства на свете — «Золгенсма». 160 миллионов на него собирали всем миром. Родители Миши обратились в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) и Минздрав Свердловской области с заявлением о продолжении терапии, но уже «Спинразой». Врачи и чиновники отказали Бахтиным в продолжении терапии «Рисдиплам». В 2021 года семья подала иск. В 2022 суд обязал областной минздрав обеспечить Мишу лекарством. Представители министерства подали апелляционную и кассационную жалобы, но решение суда об обеспечении Миши лекарством осталось в силе.
В 2023 году отец Миши вышел на одиночный пикет. Тогда на место приехал министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов. Минздрав нашел решение для Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга — консилиум в Москве. На сегодняшний день Миша проходит полное комплексное обследование в Федеральном центре НИКИ педиатрии им. Вельтищева в г. Москва.
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