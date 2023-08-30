WP: Байден не идет на поводу у Зеленского по вопросу России

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отказывается снижать верхний потолок цен на нефть из России Фото:
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Президент США Джо Байден отказывается снижать верхний потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, игнорируя просьбы президента Украины Владимира Зеленского. Если США снизят полоток цен, то это приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Несмотря на последствия ограничения экспорта нефти, администрация Байдена сопротивляется призывам украинского правительства снизить верхний предел цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель. Дело в том, что Штаты опасаются, что это может побудить Россию сократить добычу нефти, что спровоцирует резкий скачок цен на газ и взбудоражит мировую экономику», — говорится в материале The Washington Post.

Отмечается, что 2024 год станет решающим, ведь в США пройдут президентские выборы. Новые политические силы могут свернуть курс администрации Байдена по санкционному давлению.

После введения потолка цен на нефть из России, РФ сосредоточилась на поставках в восточные страны. Однако спустя полгода это привело к падению рубля. Дело в том, что Россия при продажах нефти Индии получала неконвертируемую валюту — рупии. Как отмечал экономист Михаил Задорнов, правительство РФ в будущем должно решить эту проблему.

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Президент США Джо Байден отказывается снижать верхний потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, игнорируя просьбы президента Украины Владимира Зеленского. Если США снизят полоток цен, то это приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Несмотря на последствия ограничения экспорта нефти, администрация Байдена сопротивляется призывам украинского правительства снизить верхний предел цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель. Дело в том, что Штаты опасаются, что это может побудить Россию сократить добычу нефти, что спровоцирует резкий скачок цен на газ и взбудоражит мировую экономику», — говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что 2024 год станет решающим, ведь в США пройдут президентские выборы. Новые политические силы могут свернуть курс администрации Байдена по санкционному давлению. После введения потолка цен на нефть из России, РФ сосредоточилась на поставках в восточные страны. Однако спустя полгода это привело к падению рубля. Дело в том, что Россия при продажах нефти Индии получала неконвертируемую валюту — рупии. Как отмечал экономист Михаил Задорнов, правительство РФ в будущем должно решить эту проблему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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