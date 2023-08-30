Северная Корея запустила баллистическую ракету

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Восточного моря Фото:

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили Южнокорейские военные.

«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря», — написало агентство Yonhap News. Там сослались на сообщение южнокорейских военных.

В 2022 году Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Последний раз в КНДР отправляли баллистическую ракету к морю в марте 2023 года.

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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили Южнокорейские военные. «Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря», — написало агентство Yonhap News. Там сослались на сообщение южнокорейских военных. В 2022 году Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Последний раз в КНДР отправляли баллистическую ракету к морю в марте 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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