Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Восточного моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили Южнокорейские военные.
«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря», —
В 2022 году Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Последний раз в КНДР отправляли баллистическую ракету к морю в марте 2023 года.
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