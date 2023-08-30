Губернатор Комарова вручила медали от Путина нефтяникам ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды от президента РФ Владимира Путина сотрудникам нефтегазодобывающей компании «РН-Юганскнефтегаз» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил пресс-центр правительства ХМАО.
«Указом Президента РФ за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени удостоены: оператор по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа ООО „РН-Юганскнефтегаз“ Андрей Анибалов, заместитель начальника цеха по эксплуатации электрооборудования № 2 управления электротехнического оборудования Дмитрий Буланкин», — написал пресс-центр на официальном сайте правительства Югры.
Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили: начальнику цеха по добыче нефти и газа № 12 главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александру Бурмистрову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтного производства управления электротехнического оборудования Сергею Казанцеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления электротехнического оборудования Ринату Майлунов, слесарю по ремонту технологических установок управления подготовки и перекачки нефти Сергею Макарову, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Сергею Моновицкому, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Алексею Якушенко.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые принесли значимый вклад по итогам 2022 года. Во время церемонии награждения Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года.
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