Губернатор Комарова вручила медали от Путина нефтяникам ХМАО

31 августа 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Восемь сотрудников «РН-Юганскнефтегаз» были награждены медалями Президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды от президента РФ Владимира Путина сотрудникам нефтегазодобывающей компании «РН-Юганскнефтегаз» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил пресс-центр правительства ХМАО. «Указом Президента РФ за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени удостоены: оператор по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа ООО „РН-Юганскнефтегаз“ Андрей Анибалов, заместитель начальника цеха по эксплуатации электрооборудования № 2 управления электротехнического оборудования Дмитрий Буланкин», — написал пресс-центр на официальном сайте правительства Югры. Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили: начальнику цеха по добыче нефти и газа № 12 главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александру Бурмистрову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтного производства управления электротехнического оборудования Сергею Казанцеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления электротехнического оборудования Ринату Майлунов, слесарю по ремонту технологических установок управления подготовки и перекачки нефти Сергею Макарову, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Сергею Моновицкому, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Алексею Якушенко. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые принесли значимый вклад по итогам 2022 года. Во время церемонии награждения Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды от президента РФ Владимира Путина сотрудникам нефтегазодобывающей компании «РН-Юганскнефтегаз» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил пресс-центр правительства ХМАО. «Указом Президента РФ за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени удостоены: оператор по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа ООО „РН-Юганскнефтегаз“ Андрей Анибалов, заместитель начальника цеха по эксплуатации электрооборудования № 2 управления электротехнического оборудования Дмитрий Буланкин», — написал пресс-центр на официальном сайте правительства Югры. Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили: начальнику цеха по добыче нефти и газа № 12 главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александру Бурмистрову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтного производства управления электротехнического оборудования Сергею Казанцеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления электротехнического оборудования Ринату Майлунов, слесарю по ремонту технологических установок управления подготовки и перекачки нефти Сергею Макарову, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Сергею Моновицкому, оператору по добыче нефти и газа главного управления добычи нефти и газа Алексею Якушенко. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые принесли значимый вклад по итогам 2022 года. Во время церемонии награждения Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года.