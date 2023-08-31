В челябинском озере нашли тело свердловского рыбака. Фото

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Тело 64-летнего мужчины нашли в зарослях камыша Фото:

В озере Куяш Челябинской области 30 августа нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Житель Свердловской области, отдыхавший с семьей на берегу озера Куяш, пропал во время рыбалки с лодки 25 августа. Шесть дней родственники пенсионера и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС вели поисковые работы. В результате 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу у зарослей камыша», — сообщили в пресс-центре.

Поиск пропавшего затруднялся отсутствием свидетелей происшествия, сложными погодными условиями, а также большой площадью акватории озера. Мужчина имел при себе спасательный жилет, однако не надел его. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Погибшего мужчину спасатели областной ПСС искали на протяжении шести дней
Погибшего мужчину спасатели областной ПСС искали на протяжении шести дней
Фото:

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В озере Куяш Челябинской области 30 августа нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Житель Свердловской области, отдыхавший с семьей на берегу озера Куяш, пропал во время рыбалки с лодки 25 августа. Шесть дней родственники пенсионера и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС вели поисковые работы. В результате 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу у зарослей камыша», — сообщили в пресс-центре. Поиск пропавшего затруднялся отсутствием свидетелей происшествия, сложными погодными условиями, а также большой площадью акватории озера. Мужчина имел при себе спасательный жилет, однако не надел его. Обстоятельства гибели устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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