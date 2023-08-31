В челябинском озере нашли тело свердловского рыбака. Фото 31 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 + Тело 64-летнего мужчины нашли в зарослях камыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В озере Куяш Челябинской области 30 августа нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Житель Свердловской области, отдыхавший с семьей на берегу озера Куяш, пропал во время рыбалки с лодки 25 августа. Шесть дней родственники пенсионера и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС вели поисковые работы. В результате 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу у зарослей камыша», — сообщили в пресс-центре. Поиск пропавшего затруднялся отсутствием свидетелей происшествия, сложными погодными условиями, а также большой площадью акватории озера. Мужчина имел при себе спасательный жилет, однако не надел его. Обстоятельства гибели устанавливаются. Погибшего мужчину спасатели областной ПСС искали на протяжении шести дней Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области В озере Куяш Челябинской области 30 августа нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Житель Свердловской области, отдыхавший с семьей на берегу озера Куяш, пропал во время рыбалки с лодки 25 августа. Шесть дней родственники пенсионера и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС вели поисковые работы. В результате 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу у зарослей камыша», — сообщили в пресс-центре. Поиск пропавшего затруднялся отсутствием свидетелей происшествия, сложными погодными условиями, а также большой площадью акватории озера. Мужчина имел при себе спасательный жилет, однако не надел его. Обстоятельства гибели устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям