В озере Куяш Челябинской области 30 августа нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Житель Свердловской области, отдыхавший с семьей на берегу озера Куяш, пропал во время рыбалки с лодки 25 августа. Шесть дней родственники пенсионера и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС вели поисковые работы. В результате 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу у зарослей камыша», — сообщили в пресс-центре.
Поиск пропавшего затруднялся отсутствием свидетелей происшествия, сложными погодными условиями, а также большой площадью акватории озера. Мужчина имел при себе спасательный жилет, однако не надел его. Обстоятельства гибели устанавливаются.
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