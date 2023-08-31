Sky News раскрыло имя нового министра обороны Британии

Sky News: новым министром обороны Британии станет Грант Шэппс
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Грант Шэппс станет новым Министром обороны Великобритании Фото:

После отставки Бэна Уоллеса новым министром обороны Великобритании станет экс-глава минобороны страны Грант Шэппс. Об этом написали в Sky News со ссылкой на источники.

«Ожидается, что новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс», — написали в издании. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после того, как четыре года проработал на своей должности. Британский премьер-министр Риши Сунак принял решение Уоллеса покинуть свой пост.

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После отставки Бэна Уоллеса новым министром обороны Великобритании станет экс-глава минобороны страны Грант Шэппс. Об этом написали в Sky News со ссылкой на источники. «Ожидается, что новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс», — написали в издании. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после того, как четыре года проработал на своей должности. Британский премьер-министр Риши Сунак принял решение Уоллеса покинуть свой пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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