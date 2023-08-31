Sky News раскрыло имя нового министра обороны Британии

Sky News: новым министром обороны Британии станет Грант Шэппс

31 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Грант Шэппс станет новым Министром обороны Великобритании Фото: NEIL HALL / EPA / TASS После отставки Бэна Уоллеса новым министром обороны Великобритании станет экс-глава минобороны страны Грант Шэппс. Об этом написали в Sky News со ссылкой на источники. «Ожидается, что новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс», — написали в издании. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после того, как четыре года проработал на своей должности. Британский премьер-министр Риши Сунак принял решение Уоллеса покинуть свой пост.

После отставки Бэна Уоллеса новым министром обороны Великобритании станет экс-глава минобороны страны Грант Шэппс. Об этом написали в Sky News со ссылкой на источники. «Ожидается, что новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс», — написали в издании. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter). Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после того, как четыре года проработал на своей должности. Британский премьер-министр Риши Сунак принял решение Уоллеса покинуть свой пост.