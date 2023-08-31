Sky News раскрыло имя нового министра обороны Британии

Грант Шэппс станет новым Министром обороны Великобритании
После отставки Бэна Уоллеса новым министром обороны Великобритании станет экс-глава минобороны страны Грант Шэппс. Об этом написали в Sky News со ссылкой на источники.
«Ожидается, что новым министром обороны будет назначен Грант Шаппс», — написали в издании. Сообщение опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после того, как четыре года проработал на своей должности. Британский премьер-министр Риши Сунак принял решение Уоллеса покинуть свой пост.
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