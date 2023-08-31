31 августа 2023

На эспланаде Перми открыли для обзора новый арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». Пермь, медведь, рисунок, полигональная графика
Изображение полидиагонального медведя является туристическим логотипом Пермского края Фото:

С нового арт-объекта, который установили на пермской эспланаде, сняли полиэтиленовый мешок. Выяснилось, что это фигура зеркального медведя, выполненная в полидиагональном стиле. Фотография скульптуры опубликована в telegram-канале краевого заксобрания.

«На эспланаде у „Дома Советов“ на Ленина, 51 открыли новый арт-объект. С новым мишкой», — сообщается под фотографией.

URA.RU рассказывало, что новая скульптура медведя подарена городу «Сбербанком» в честь 300-летия Перми. Кредитное учреждение ранее принимало участие в софинансировании реконструкции данного участка эспланады.

Фигура мишки подарена «Сбербанком» к 300-летию Перми
Фигура мишки подарена «Сбербанком» к 300-летию Перми
Фото:

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С нового арт-объекта, который установили на пермской эспланаде, сняли полиэтиленовый мешок. Выяснилось, что это фигура зеркального медведя, выполненная в полидиагональном стиле. Фотография скульптуры опубликована в telegram-канале краевого заксобрания. «На эспланаде у „Дома Советов“ на Ленина, 51 открыли новый арт-объект. С новым мишкой», — сообщается под фотографией. URA.RU рассказывало, что новая скульптура медведя подарена городу «Сбербанком» в честь 300-летия Перми. Кредитное учреждение ранее принимало участие в софинансировании реконструкции данного участка эспланады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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