Изображение полидиагонального медведя является туристическим логотипом Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

С нового арт-объекта, который установили на пермской эспланаде, сняли полиэтиленовый мешок. Выяснилось, что это фигура зеркального медведя, выполненная в полидиагональном стиле. Фотография скульптуры опубликована в telegram-канале краевого заксобрания.

«На эспланаде у „Дома Советов“ на Ленина, 51 открыли новый арт-объект. С новым мишкой», — сообщается под фотографией.

URA.RU рассказывало, что новая скульптура медведя подарена городу «Сбербанком» в честь 300-летия Перми. Кредитное учреждение ранее принимало участие в софинансировании реконструкции данного участка эспланады.