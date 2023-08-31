Изображение полидиагонального медведя является туристическим логотипом Пермского края
С нового арт-объекта, который установили на пермской эспланаде, сняли полиэтиленовый мешок. Выяснилось, что это фигура зеркального медведя, выполненная в полидиагональном стиле. Фотография скульптуры опубликована в telegram-канале краевого заксобрания.
«На эспланаде у „Дома Советов“ на Ленина, 51 открыли новый арт-объект. С новым мишкой», — сообщается под фотографией.
URA.RU рассказывало, что новая скульптура медведя подарена городу «Сбербанком» в честь 300-летия Перми. Кредитное учреждение ранее принимало участие в софинансировании реконструкции данного участка эспланады.
Фигура мишки подарена «Сбербанком» к 300-летию Перми
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