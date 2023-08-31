Пермяк скрыл от ФНС доходы на четыре миллиона рублей

В Перми руководитель коммерческой организации скрыл от налогообложения около четырех миллионов рублей. При этом у предприятия уже имелись долги по налогам на сумму в два миллиона рублей.
«Руководитель, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам и сборам в сумме более двух миллионов рублей, укрыл от налогообложения порядка четырех миллионов рублей доходов предприятия. Тем самым причинил ущерб бюджету РФ», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокуратурой направлено исковое заявление в Мотовилихинский районный суд Перми. Требование надзорного органа — взыскать с виновного денежные средства в счет возмещения ущерба.
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