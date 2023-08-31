31 августа 2023

Пермяк скрыл от ФНС доходы на четыре миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Скрыв доходы, бизнесмен причинил ущерб бюджету РФ Фото:

В Перми руководитель коммерческой организации скрыл от налогообложения около четырех миллионов рублей. При этом у предприятия уже имелись долги по налогам на сумму в два миллиона рублей.

«Руководитель, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам и сборам в сумме более двух миллионов рублей, укрыл от налогообложения порядка четырех миллионов рублей доходов предприятия. Тем самым причинил ущерб бюджету РФ», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратурой направлено исковое заявление в Мотовилихинский районный суд Перми. Требование надзорного органа — взыскать с виновного денежные средства в счет возмещения ущерба.

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В Перми руководитель коммерческой организации скрыл от налогообложения около четырех миллионов рублей. При этом у предприятия уже имелись долги по налогам на сумму в два миллиона рублей. «Руководитель, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам и сборам в сумме более двух миллионов рублей, укрыл от налогообложения порядка четырех миллионов рублей доходов предприятия. Тем самым причинил ущерб бюджету РФ», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокуратурой направлено исковое заявление в Мотовилихинский районный суд Перми. Требование надзорного органа — взыскать с виновного денежные средства в счет возмещения ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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