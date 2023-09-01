В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке

На перекрестке продолжится ремонт трамвайных путей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Горького продлили ограничение движения до вечера 4 сентября из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с продолжением работ по капитальному ремонту трамвайных путей ограничение движения транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки продлено до 23 часов 4 сентября. Закрытие движения трамваев через данный перекресток также продлено до 6 часов 4 сентября», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22. Ранее в администрации Челябинска сообщали, что движение на данном перекрестке будет перекрыто до 6 часов утра 4 сентября после продления ремонта на неделю.