В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке

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Виды города. Пермь, улица куйбышева, ремонт трамвайных путей, знак ремонтные работы
На перекрестке продолжится ремонт трамвайных путей Фото:

В Челябинске на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Горького продлили ограничение движения до вечера 4 сентября из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с продолжением работ по капитальному ремонту трамвайных путей ограничение движения транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки продлено до 23 часов 4 сентября. Закрытие движения трамваев через данный перекресток также продлено до 6 часов 4 сентября», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22. Ранее в администрации Челябинска сообщали, что движение на данном перекрестке будет перекрыто до 6 часов утра 4 сентября после продления ремонта на неделю.

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В Челябинске на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Горького продлили ограничение движения до вечера 4 сентября из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с продолжением работ по капитальному ремонту трамвайных путей ограничение движения транспорта на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки продлено до 23 часов 4 сентября. Закрытие движения трамваев через данный перекресток также продлено до 6 часов 4 сентября», — уточнили в пресс-службе мэрии. Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22. Ранее в администрации Челябинска сообщали, что движение на данном перекрестке будет перекрыто до 6 часов утра 4 сентября после продления ремонта на неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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