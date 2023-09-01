01 сентября 2023

В Перми попал в аварию подросток на мотоцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гибдд, дпс, экипаж дпс, патрульный автомобиль дпс
В Перми произошло ДТП с участием подростка на мотоцикле Фото:

В Перми вечером первого сентября в ДТП попал подросток на мотоцикле. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В микрорайоне Крым произошло ДТП около 22 часов, 1 сентября. На мотоцикле ехал мальчик 12 лет, увезли в реанимацию с черепно-мозговой травмой», — сообщили очевидцы аварии в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.

В микрорайоне Крым в Перми произошла авария с участием мотоциклиста
В микрорайоне Крым в Перми произошла авария с участием мотоциклиста
Фото:

Ранее в Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении.

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В Перми вечером первого сентября в ДТП попал подросток на мотоцикле. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В микрорайоне Крым произошло ДТП около 22 часов, 1 сентября. На мотоцикле ехал мальчик 12 лет, увезли в реанимацию с черепно-мозговой травмой», — сообщили очевидцы аварии в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается. Ранее в Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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