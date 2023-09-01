В Перми произошло ДТП с участием подростка на мотоцикле
В Перми вечером первого сентября в ДТП попал подросток на мотоцикле. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«В микрорайоне Крым произошло ДТП около 22 часов, 1 сентября. На мотоцикле ехал мальчик 12 лет, увезли в реанимацию с черепно-мозговой травмой», — сообщили очевидцы аварии в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.
В микрорайоне Крым в Перми произошла авария с участием мотоциклиста
Ранее в Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении.
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