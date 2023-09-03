Свердловчанина с ожогами, которому отказали в госпитализации, увезли в больницу

04 сентября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мужчина был госпитализирован с диагнозом инфицированный термический ожог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Артемовского (Свердловская область) с ожогами, которому ранее отказали в госпитализации, экстренно доставили в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. «Данный пациент был госпитализирован 21.08.2023 в хирургическое отделение Артемовской ЦРБ с диагнозом „Инфицированный термический ожог“. До 31.08.2023 он проходил лечение. 31.08.23 выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап лечения. В настоящий момент он снова госпитализирован, хотя медицинских показаний для нахождения в больнице у него нет. Социальные службы, куда больница сообщила о пациенте, у которого нет документов, в жилище антисанитария и нет воды, решают, как ему можно помочь», — отметили в больнице. По данным пресс-службы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», 3 сентября мужчина вновь был доставлен в стационар, хотя показаний для этого не было: анализы в норме, раны чистые. «Пациент был весь в насекомых, голодный, чистой одежды нет. Его обработали, обследовали, отвезли домой на машине СМП», — сообщили в медучреждении. Ранее URA.RU писало о том, что врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского, который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. Соседи забили тревогу.

Жителя Артемовского (Свердловская область) с ожогами, которому ранее отказали в госпитализации, экстренно доставили в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. «Данный пациент был госпитализирован 21.08.2023 в хирургическое отделение Артемовской ЦРБ с диагнозом „Инфицированный термический ожог“. До 31.08.2023 он проходил лечение. 31.08.23 выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап лечения. В настоящий момент он снова госпитализирован, хотя медицинских показаний для нахождения в больнице у него нет. Социальные службы, куда больница сообщила о пациенте, у которого нет документов, в жилище антисанитария и нет воды, решают, как ему можно помочь», — отметили в больнице. По данным пресс-службы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», 3 сентября мужчина вновь был доставлен в стационар, хотя показаний для этого не было: анализы в норме, раны чистые. «Пациент был весь в насекомых, голодный, чистой одежды нет. Его обработали, обследовали, отвезли домой на машине СМП», — сообщили в медучреждении. Ранее URA.RU писало о том, что врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского, который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. Соседи забили тревогу.