03 сентября 2023

Свердловчанина с ожогами, которому отказали в госпитализации, увезли в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Мужчина был госпитализирован с диагнозом инфицированный термический ожог Фото:

Жителя Артемовского (Свердловская область) с ожогами, которому ранее отказали в госпитализации, экстренно доставили в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Об этом URA.RU рассказали в медучреждении.

«Данный пациент был госпитализирован 21.08.2023 в хирургическое отделение Артемовской ЦРБ с диагнозом „Инфицированный термический ожог“. До 31.08.2023 он проходил лечение. 31.08.23 выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап лечения. В настоящий момент он снова госпитализирован, хотя медицинских показаний для нахождения в больнице у него нет. Социальные службы, куда больница сообщила о пациенте, у которого нет документов, в жилище антисанитария и нет воды, решают, как ему можно помочь», — отметили в больнице.

По данным пресс-службы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», 3 сентября мужчина вновь был доставлен в стационар, хотя показаний для этого не было: анализы в норме, раны чистые. «Пациент был весь в насекомых, голодный, чистой одежды нет. Его обработали, обследовали, отвезли домой на машине СМП», — сообщили в медучреждении.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского, который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. Соседи забили тревогу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Артемовского (Свердловская область) с ожогами, которому ранее отказали в госпитализации, экстренно доставили в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. «Данный пациент был госпитализирован 21.08.2023 в хирургическое отделение Артемовской ЦРБ с диагнозом „Инфицированный термический ожог“. До 31.08.2023 он проходил лечение. 31.08.23 выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап лечения. В настоящий момент он снова госпитализирован, хотя медицинских показаний для нахождения в больнице у него нет. Социальные службы, куда больница сообщила о пациенте, у которого нет документов, в жилище антисанитария и нет воды, решают, как ему можно помочь», — отметили в больнице. По данным пресс-службы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», 3 сентября мужчина вновь был доставлен в стационар, хотя показаний для этого не было: анализы в норме, раны чистые. «Пациент был весь в насекомых, голодный, чистой одежды нет. Его обработали, обследовали, отвезли домой на машине СМП», — сообщили в медучреждении. Ранее URA.RU писало о том, что врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского, который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. Соседи забили тревогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...