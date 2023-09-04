Пермякам предлагают погрузиться в похмелье уже в пятницу

В Перми в частной филармонии «Триумф» покажут монооперу «Похмелье»

05 сентября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Музыку обеспечит оркестр театра Пермской оперы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда Пермского театра оперы и балета в пятницу представит на площадке частной филармонии «Триумф» монодраму «Похмелье» (18+). Эта современная опера, представляет собой поток сознания главного героя, который «в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром по городу», поясняют авторы. «На своем пути он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных собеседников и болезненно реагирует на поток света, звуков и запахов. „Похмелье“ препарирует окружающую действительность, подчеркивая ее сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на референсах к поп-культуре, что делает его обращенным к широкой аудитории и показывает новые грани восприятия привычных нам вещей», — говорится в анонсе спектакля на сайте филармонии. Главную роль исполняет артист Пермской оперы Тимофей Павленко, а музыкальным руководителем постановки выступил дирижер театра оперы и балета Иван Худяков-Веденяпин. В спектакле задействован и искусственный интеллект — нейросеть стала соавтором медиасценографии «Похмелья». Два показа монооперы пройдут в пятницу, 8 сентября. Билеты стоят от 200 до 1000 рублей.

Команда Пермского театра оперы и балета в пятницу представит на площадке частной филармонии «Триумф» монодраму «Похмелье» (18+). Эта современная опера, представляет собой поток сознания главного героя, который «в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром по городу», поясняют авторы. «На своем пути он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных собеседников и болезненно реагирует на поток света, звуков и запахов. „Похмелье“ препарирует окружающую действительность, подчеркивая ее сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на референсах к поп-культуре, что делает его обращенным к широкой аудитории и показывает новые грани восприятия привычных нам вещей», — говорится в анонсе спектакля на сайте филармонии. Главную роль исполняет артист Пермской оперы Тимофей Павленко, а музыкальным руководителем постановки выступил дирижер театра оперы и балета Иван Худяков-Веденяпин. В спектакле задействован и искусственный интеллект — нейросеть стала соавтором медиасценографии «Похмелья». Два показа монооперы пройдут в пятницу, 8 сентября. Билеты стоят от 200 до 1000 рублей.