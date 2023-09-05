Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга рвется на свободу

Опекун Далера Бобиева оспорит в свердловском суде свой арест

05 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Адвокат подала апелляционную жалобу на решение о заключении Наумовой в СИЗО до 26 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун погибшего приемного мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова подала апелляцию, чтобы выйти из СИЗО. Женщина не согласна с мерой пресечения, которую ей избрали 24 августа в Ленинском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Назначена дата рассмотрения апелляции на продление ареста Вероники Наумовой. Апелляционная жалобы защитника обвиняемой Вероники Наумовой будет рассмотрена Свердловским областным судом 7 сентября в 14.00. Сторона защиты обжалует постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении обвиняемой срока содержания под стражей», — говорится в telegram-канале ведомства. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Тогда опекун ребенка Вероника Наумова сообщила, что мальчик пропал. Сотни человек искали ребенка три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Следователи установили, что Далер умер давно. По версии Вероники Наумовой, Далер погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Наумову заключили в СИЗО до 26 ноября. История премного мальчика Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

Опекун погибшего приемного мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова подала апелляцию, чтобы выйти из СИЗО. Женщина не согласна с мерой пресечения, которую ей избрали 24 августа в Ленинском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Назначена дата рассмотрения апелляции на продление ареста Вероники Наумовой. Апелляционная жалобы защитника обвиняемой Вероники Наумовой будет рассмотрена Свердловским областным судом 7 сентября в 14.00. Сторона защиты обжалует постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении обвиняемой срока содержания под стражей», — говорится в telegram-канале ведомства. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Тогда опекун ребенка Вероника Наумова сообщила, что мальчик пропал. Сотни человек искали ребенка три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Следователи установили, что Далер умер давно. По версии Вероники Наумовой, Далер погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Наумову заключили в СИЗО до 26 ноября. История премного мальчика Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.