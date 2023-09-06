06 сентября 2023

Студентам Пермского госуниверситета запретили приводить гостей в общежитие

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учеба, общежитие, общага, подготовка к экзаменам, студенты, сессия
Ограничение на посещение общежития посторонними будет действовать до 16 сентября Фото:

Студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) временно запретили приводить гостей в общежитие №5, расположенное на ул. Петропавловская, 115. Информация размещена в группе общежития в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном посте говорится, что ограничения связаны с заселением студентов.

«С 24 августа по 15 сентября запрещено приводить гостей в связи с заселением студентов. Запасайся терпением и спеши помочь нашим первокурсникам!», — сообщается в соцсети. На сайте университета указано, что всего ПГНИУ имеет семь общежитий. При этом заселение в общежития студентов проходило с 24 по 31 августа.

В 2021 году ПГНИУ, а также ПНИПУ запретили заселяться в общежития студентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Указанные ограничения распространялись и на сотрудников указанных вузов.

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Студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) временно запретили приводить гостей в общежитие №5, расположенное на ул. Петропавловская, 115. Информация размещена в группе общежития в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном посте говорится, что ограничения связаны с заселением студентов. «С 24 августа по 15 сентября запрещено приводить гостей в связи с заселением студентов. Запасайся терпением и спеши помочь нашим первокурсникам!», — сообщается в соцсети. На сайте университета указано, что всего ПГНИУ имеет семь общежитий. При этом заселение в общежития студентов проходило с 24 по 31 августа. В 2021 году ПГНИУ, а также ПНИПУ запретили заселяться в общежития студентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Указанные ограничения распространялись и на сотрудников указанных вузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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