Студентам Пермского госуниверситета запретили приводить гостей в общежитие

Студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) временно запретили приводить гостей в общежитие №5, расположенное на ул. Петропавловская, 115. Информация размещена в группе общежития в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном посте говорится, что ограничения связаны с заселением студентов.
«С 24 августа по 15 сентября запрещено приводить гостей в связи с заселением студентов. Запасайся терпением и спеши помочь нашим первокурсникам!», — сообщается в соцсети. На сайте университета указано, что всего ПГНИУ имеет семь общежитий. При этом заселение в общежития студентов проходило с 24 по 31 августа.
В 2021 году ПГНИУ, а также ПНИПУ запретили заселяться в общежития студентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Указанные ограничения распространялись и на сотрудников указанных вузов.
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